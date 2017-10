Llueven quejas contra luminarias de López Santillana; dejan fuera al CIO, especialista en la materia

León, Gto. En los últimos días, leoneses han denunciado en redes sociales y al gobierno local fallas en el sistema de alumbrado público, particularmente en las vialidades sobre el Malecón del Río y en distintas calles de la zona centro.

Las quejas son recurrentes y apenas a finales de julio, se inició la primera etapa de la renovación del Sistema de Alumbrado Público en bulevares y vialidades que conforman polígonos de seguridad.

Para la articulación de este programa, la participación del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), cuyas ramas de estudio se especializan en este tipo de tecnologías, se quedó en una mera propuesta. La Dirección de Obra Pública optó por contratar a una empresa por 3.3 millones de pesos para la supervisión.

Las empresas ganadoras de la licitación del programa de renovación de luminarias fueron Vantecnología y Construlita Lighting International, que concursaron en asociación y obtuvieron un contrato por más de 139 millones de pesos.

Será a finales de octubre cuando se lanzarán las bases de la licitación correspondiente a la segunda etapa del programa, en el que se destinará una cantidad similar a la anterior.

Distintos ciudadanos por medio de Twitter y Facebook se han quejado de las nuevas luminarias tipo Led, instaladas en el Malecón del Río y calles del centro de León, ya que están apagadas, parpadean, o de plano se funden.

Al comentario anterior, se le suman otros similares: “El alumbrado público de la calle Manuel Doblado en el centro no funciona desde ayer”.

En entrevista, el titular de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, señaló que hasta el momento tienen un avance del 40 por ciento en el cambio de luminarias, lo que representa casi 3 mil 200 en el bulevar Adolfo López Mateos, sobre el Malecón del Río y en la zona centro.

Recordó que las empresas que dan el servicio al gobierno local, primero hacen el cambio de la luminaria por LED, luego revisan el cableado y se cambia en caso de ser necesario, al igual que el poste.

El funcionario municipal indicó que las empresas podrían terminar la instalación de las 10 mil luminarias en diciembre, aunque según la ley pueden pedir una prórroga en caso de un retraso por las lluvias. Hasta el momento, no han hecho la solicitud.

En días anteriores, el director general del CIO, Elder de la Rosa Cruz, señaló que el municipio no ha sido debidamente asesorado para implementar el Sistema de Alumbrado Público, obra emblema de la administración de Héctor López Santillana.

Agregó que el CIO es de las instituciones académicas que tiene investigaciones enfocadas a la normatividad del ahorro de energía aplicada en el alumbrado público.

Al respecto, Carlos Cortés señaló que en ninguna parte del proceso para la implementación del Sistema de Alumbrado, el CIO se ha acercado con el municipio para ofrecer apoyo técnico.

“El CIO es una institución seria y profesional. Me queda claro que su principal función es la investigación. No he recibido yo, ninguna propuesta del CIO, de un tipo de apoyo o que me hayan hecho llegar”, manifestó.