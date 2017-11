López Santillana marca división con Medina: ‘él tiene su postura personal; yo soy institucional’

León, Gto. El alcalde Héctor López Santillana marcó su distancia con el síndico panista Carlos Medina Plascencia, al afirmar que su respaldo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, está basado en un “trabajo institucional y colegiado”, mientras que los señalamientos del edil son un “análisis personal basado en su percepción”.

“Son nuestras diferencias las que nos enriquecen, no las que nos dividen, así que seguiremos resolviendo los temas conforme se vayan, y como él mismo lo expresó, era su análisis y su opinión personal, su percepción. Y yo en lo que me baso es en un trabajo institucional y colegiado”, respondió Santillana luego de que se le cuestionó si había una división en el cabildo Azul.

Este distanciamiento podría reflejarse también en la sesión extraordinaria del lunes 13 de noviembre, en donde se votará la Ley de Ingresos 2018. Ahí se anticipa que Héctor López Santillana aplique el revés al incrementó de los impuestos para el predial, el cobre del derecho de alumbrado público y la indexación en el cobro de agua potable.

El jueves en sesión del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia detonó contra el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña por las negligencias que tuvo el área administrativa de la dependencia para la compra de 250 chalecos.

Incluso, el síndico panista dijo que “¡ya estuvo suave!” que le quisiera endosar la responsabilidad a los miembros del Comité de Adquisiciones, que preside por los atrasos de la compra.

En esa oportunidad, el alcalde afirmó que tomaría “las observaciones” para realizar la revisión interna y hacer los ajustes necesarios en la Secretaría de Seguridad Pública. Ya en entrevista, la evasión sobre las acusaciones lanzadas contra Ramírez Saldaña fue la constante.

Reiteró que se analizará todo el procedimiento y a partir de ahí, revisar con ayuda del CIDE para definir las adecuaciones en las compras, así como los perfiles de las personas.

Diferencias

Hoy durante la gira rural que tuvo en la comunidad de San Juan Otates, el Presidente Municipal reconoció en entrevista que tanto el síndico panista como él tienen diferentes opiniones, que “respeta”, pero no comparte. Incluso, manifestó que estas no le asuntas, ni le preocupan.

“Tenemos opiniones diferentes, siempre fortaleceré y avalaré la democracia, y alentaré y fortaleceré las diferencias. En un momento dado, ya de ahí de las opiniones personales que fue lo que expresó y que ratificó el síndico Medina en sesión de Ayuntamiento: las respeto, pero no las comparto.

“Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras áreas, así que seguiremos fortaleciendo el análisis, para eso son los foros. No me asusta, tampoco me preocupa, seguiremos trabajando y todos tenemos la libertad de expresar nuestra opinión y lo que nuestra percepción, nos vaya ubicando”, declaró.

Sobre el desempeño del secretario de Seguridad Pública, el alcalde dijo que ratifica su confianza y que es la misma que la tienen otros directores del gabinete, fundada en los resultados que han entregado.

“Es una confianza inicial y de la que gozan todos mis compañeros para desempeñar su trabajo. Pero saben bien que esta confianza debe de ir respaldada con la entrega de resultados”.

López Santillana dijo que será el propio Secretario de Seguridad quien presente las pruebas ante la Contraloría para que inicie una investigación respecto al proceso de compra de equipo para esa dirección, dadas las acusaciones del síndico que se compraron chalecos y otros equipos a sobreprecio.

“Será el Contralor…y aquí hay una parte, fue el Secretario quien lo expuso y seguramente está haciendo la propia solicitud para que se establezca, no fue una solicitud expresa en la sesión del Ayuntamiento, pero alabó la disposición del Secretario para que sea el mismo el que provoque la revisión de sus procesos”, concluyó.

Votarán Ley de Ingresos

En cuanto a la Ley de Ingresos 2018, el alcalde Héctor López Santillana dijo que podrá a consideración de los miembros del cabildo las reservas para “perfeccionar” la propuesta que salió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno, en semanas atrás.

La propuesta original contemplaba el incrementar el predial en 62 colonias en un porcentaje del 12 al 40 por ciento, además de incrementar a los leoneses en un 50 por ciento, el cobro del derecho de alumbrado público de un 10 al 15 por ciento.

“Ustedes recordarán que había un dictamen de las comisiones y me permití participar en el proceso antes de que llegará al Ayuntamiento y perfeccionar el análisis que se tenía de las comisiones unidas… (El impuesto del predial y DAP) se reflexionará en la reunión y es un tema que pondré en la consideración del Ayuntamiento de aquellos aspectos que se perfección en la iniciativa”, dijo.