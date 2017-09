Los alrededores en el olvido y las instalaciones deterioradas del Parque Los Cárcamos en León

León,Gto. Los alrededores del Parque de los Cárcamos están olvidados y sus instalaciones lucen tan deterioradas, que en la época de lluvias ciclistas y deportistas que acuden a ejercitarse se atascan y atoran en los tramos de la inundada pista de carreras.

Basta dar un recorrido en el parque ubicado en el norte de la ciudad, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a metros de llegar al libramiento José María Morelos y del Parque Metropolitano, después de un día de lluvia para ver los estragos que quedan en el área ecológica de al menos 11 hectáreas.

El área que delimita con el lago y la colonia Haciendas del Campestre , es la parte del parque que más refleja que no ha sido atendido, pues no hay una malla que delimite el parque, pues desde los alrededores se puede acceder al lago.

Además la zona guarda recuerdos muy lamentables, señalan los vecinos que transitan por el parque.

Adalberto Ramírez, quien es usuario del parque recordó que hace al menos dos años una camioneta cayó al lago, resultando una trágica madrugada que dejó como saldo dos jóvenes que murieron ahogados.

Sobre dicho lugar, lucen dos cruces metálicas con los nombres de Misael Artuuro Cardona Saldívar y de Luis Jorge Guerrero, jóvenes que murieron al ir presuntamente en exceso de velocidad y volcar al lago.

“Los dos jóvenes que fallecieron dejaron un recuerdo lamentable en el lago del parque, desde ese día, nunca han mejorado las medidas de seguridad, ahorita solo hay unas flechas reflejantes”, contó Ulises González.

Por otra parte atletas señalaron que una problemática con la que tienen que lidiar en el parque, son las pistas que lucen llenas de baches, agrietadas y en mal estado, lo que dichas condiciones son propensas para que los usuarios sufran alguna lesión.

Los usuarios del parque señalaron que la falta de mantenimiento fue determinante para que poco a poco sus instalaciones se fueran deteriorando.

Como el puente que con el paso de los meses colocaron unas cercas, por lo que es necesario rodear para continuar por la pista de carreras. Algunos, esto no es inconveniente y de un brinco corriendo la pasan sin problema alguno.

A pesar de eso, sus jardines llenos de pasto, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, son el escenario de grupos de yoga, scouts y hasta de bazares, por lo que el sitio al ser un lugar frecuentado, los visitantes piden más atención, pues en la zona del lago la maleza está a la vista de todos.

En 2018 podría iniciar proyecto

El parque de los Cárcamos estaba contemplado en un proyecto de rescate en el que sus primeras acciones fueron los labores de limpieza.

Desde el año 2015 el municipio pagó 100 mil pesos por un proyecto que consistía en la construcción de un Museo Verde que tendría un costo de 3.5 millones de pesos.

El año pasado fueron las labores de limpieza en el parque y este 2017, funcionarios municipales como el alcalde, el director de Gestión Ambiental y el exdirector del parque, señalaron que no hay los recursos para iniciar este año, y que no tienen cuantificada la inversión que se requiere, señala el periódico am.