Los buenos deseos

‘Quien fundamenta su poder en el temor que le profesan sus súbditos. Cuando los vasallos ya no soportan más ese miedo que atormenta, es cuando se dan las batallas más sangrientas.’

Tomás Aquino

Cuántas veces no hemos escuchado y manifestado, genuinos y buenos deseos, ya sea por fechas especiales o por el gusto de saludar o haber saludado a personas que nos son gratas. También hay quienes desean mezquinamente y desde lo más profundo de todos los esfínteres, los más macabros (en aumentativo) deseos. Pero los ocultan, disfrazándolos de los más buenos y caros anhelos. (…)

Pero no se requiere que los mismos se den por sí solos, se requiere una cantidad de acciones intelectuales y físicas para lograr que lo deseado se haga realidad.

Eventualmente he expresado una analogía para objetivar el más fervoroso deseo:

Alguien en una situación de suma gravedad, requiere de una operación a corazón abierto y es cuestión de minutos para que logre salvar la vida el desventurado, quien requiere de la especializada intervención quirúrgica…

Algunos familiares y amistades prenden veladoras, rezan, pero alguien más avezado con toda la buena voluntad para salvar a ese quien lo necesita, raudo y veloz ‘interviene’ sin los conocimientos, sin material, ni herramental mínimo necesario, para lograr lo que científicamente se ha venido desarrollando por siglos, con el fin obtener verdaderas hazañas de la medicina.

Huelga decir que el pobre infeliz sin tardar mucho, fenece más rápido que pronto, más aún que por su propio padecimiento.

Conclusión: Para resolver un problema y lograr su feliz término, no se trata únicamente de buenos deseos, ni de veladoras (…), se trata de razonar quiénes son los más capaces y preparados, para solucionar la problemática.

Si a lo largo del tiempo nos venimos deseando buenos deseos y cada año estamos más ‘jorobados.’ Luego entonces, el sentido común (que es más escaso que común), nos obliga a cuestionarnos seriamente qué es lo ha estado sucediendo para llegar a situaciones que resultan insostenibles desde ya hace un buen tiempo y que de haber puesto atención en su momento, no estuviesen resbalando en una constante pendiente nuestra economía y nuestro bienestar, en cambio hay una ascendente espiral, la inseguridad, con todas sus múltiples facetas y aristas, como en las que hoy estamos transitando.

Algo similar sucede cuando se refieren a acciones del gobierno, que se realizan en la práctica, sin que haya intervenido la autoridad competente, que haya resuelto con antelación una orden para la intervención de las fuerzas armadas, ya sea policía, ministeriales, Marina, Armada y Ejército o cualquier otra corporación. O cuando estas actúan cotidianamente, a pesar de que no hay una regulación legislativa, ni normatividad alguna.

Cuando esto ha sucedido, estas fuerzas armadas o funcionarios (aunque sean fuerzas no armadas), interviniendo fuera de las regulaciones antes dichas, se afirma que han venido actuando de facto, es decir, de hecho.

Esto nos puede conducir a la analogía ya citada, la que puede darse en la práctica, que pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Pero en la praxis, ya se ha venido demostrando que su actuar ha dejado una serie de estelas manchadas de sangre. Así que aunque sea de iuris (de derecho), como dicen los enterados de la jerga legal, tampoco garantiza el buen actuar de los susodichos elementos.

Como sería con un cirujano que sólo por serlo, tampoco garantiza que sea especialista del corazón y ni siquiera que haya estado en alguna intervención de esta naturaleza. Pero además, ha tenido una serie de señalamientos que ponen en tela de juicio su proceder como galeno, ¡peor aún…!

Con el paso del tiempo, se ha venido induciendo intencionalmente el encono de las clases populares contra los uniformados y viceversa. Desde tiempo atrás lo he venido señalando reiterativamente: no podemos, no debemos enfrentarnos entre nosotros mismos, sean con uniforme de uno o de varios cuerpos armados, es absurdo, es fraticida y un canibalismo insensato.

Pero si a esto le agregamos que los que ordenan a todas esas corporaciones, distan mucho de ser ejemplo de imparcialidad, justicia y cordura, pues entonces sí entra la preocupación y ocupación de alertarnos y oponernos a esta propuesta de Ley de Seguridad Interior.

Y peor aún, por si faltara un poco más… Vemos las ansias enfermizas de partidos políticos por el poder. Las ideologías (si es que algunas vez las tuvieron), sin el menor recato ni rubor, se mezclan para formar fétidas emulsiones o se mezclarán misciblemente, porque esa es su naturaleza, están hechas de lo mismo.

Con esta actitud, el mensaje de la privilegiada ‘clase política’ (…) es fuerte y claro:

‘Nadie va a quitarnos el poder, porque es de nuestra propiedad y nadie más lo podrá poseer.’

Ya nos lo han demostrado de sobra. Esta actitud de las cúpulas, es la que hace verdaderamente peligrosa la implementación e implantación de la famosa y muy discutible Ley de Seguridad Interior. (…)

‘Políticos se deriva de la palabra Poly, que significa muchos y Ticos, parásitos chupa sangre.’

Larry Hardiman

*José Luis Valdés es ingeniero de Minas y de Plantas de Beneficio, con diplomados en: Geohidrología, Edafología y el Medio Ambiente, y Derecho Ambiental. Ha organizado tres empresas mineras: dos, para la explotación y beneficio de minerales no metálicos y una, para la extracción y beneficio de minerales de oro y plata. Ha diseñado mecanismos y máquinas y desarrollado metodologías, entre otras, para la prevención y vigilancia de presas de jales y presas de lamas.

