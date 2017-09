Operativos antisecuestro son ‘primeros resultados’ del trabajo de dos años, presume López Santillana

León, Gto. A más de un año de que concluya su gestión, el alcalde Héctor López Santillana aseguró que el operativo con el que se evitaron dos intentos de secuestro en hechos diferentes, son “las primeras muestras del trabajo” que se está haciendo en materia de seguridad.

López Santillana aludió que los dos operativos se lograron por la participación de la ciudadanía en “reportes oportunos” y los que fueron contestados por las autoridades en materia de seguridad.

Hasta el mes de agosto en León se han registrado 252 homicidios dolosos, lo que representa un cifra histórica en materia de inseguridad, además se han incrementado los robos a casa habitación.

Ayer después de un intenso operativo para rescatar a una persona que había sido privada de su libertad por un grupo de hombres a bordo de un convoy, elementos de seguridad pública municipal, estatal y elementos del Ejército, lograron capturar a los probables responsables.

Al respecto, López Santillana enfatizó que el operativo se puedo lograr como “resultado de la preparación durante dos años” y afirmó que no se tendrían resultados, sin la participación ciudadana.

“Cuando hay un reporte ciudadano oportuno, estamos demostrando que el sistema C4 y la capacidad de reacción y toda la inversión que hemos hecho en depuración de policías en el equipamiento, en los GPS, en los sistemas del C4, todo, está diseñado y estructurado para que, cuando hay una participación ciudadana muy oportuna, se despliega inmediatamente y aquí hacer el reconocimiento a nuestros ciudadanos”, declaró.

Reiteró que los dos casos son “una muestra y evidencia de la capacidad de reacción” de la policía para dar buenos resultados. Incluso, agradeció a los policías porque han dado muestras de compromiso en los dos operativos.

López Santillana estimó que si este tipo de operativos se realizan en la prevención, se podrán combatir de manera más eficiente los delitos del fuero común, ya que es la parte que más le preocupa a los leoneses.

“Esto no es solo para este tipo de delitos (fuero federal), sino que también está diseñado para todo tipo de delitos. La gran diferencia tiene que ver con el reporte ciudadano, porque casi simultáneamente se da en segundos después de lo que sucede, se tiene esta capacidad para atender el robo a casa habitación, el robo a vehículo, la capacidad y reacciones que estamos estructurados para cubrir todo el municipio. Me da la confianza en que si me da una alerta oportuna, tenemos la capacidad de atender cualquier tipo de delito”, indicó.