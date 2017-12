“Mando Único no ha dado resultados en Salamanca”, regidor priista pide replantear la estrategia

Salamanca, Gto. Rubén Zavala, coordinador de la fracción del PRI en el Ayuntamiento, aseguró que el Mando Único no ha dado los resultados esperados, “los delitos de alto impacto han crecido”, por ello, recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Ejército replanteen la estrategia de seguridad y si no pueden, “que dejen lugar para alguien más”.

“La entrada del Mando Único no ha tenido los resultados correspondientes a la ciudadanía, el incremento en la actividad ha estado exponencial, los delitos de alto impacto no se han detenido ni siquiera han disminuido ni inhibido; la Secretaría de Seguridad Pública, sus mandos, la Procuraduría deben seguir replanteando, innovando en la estrategia… necesitamos resultados, en los cuales ya no tengamos el temor de salir a la calle a cualquier hora del día y cualquier lugar” explicó.

Cabe señalar que la coordinación de los operativos del Mando Único está a cargo de Juan Manuel Díaz Organitos, general de la 16 zona militar, seguido del estado.

“El Mando Único depende del cuerpo colegiado que está encabezado por el general Organitos e integrado (por) el Secretario de Seguridad Pública estatal así como el Procurador… deben replantear la estrategia, aportar más y tener la humildad de saber que si no pueden ellos, le den la oportunidad a otra persona sin grillar a nadie” o se hagan llegar de personas expertas para atacar la problemática, dijo Rubén Alberto Zavala.

En cuanto a que se espera que la siguiente semana convoque la Secretaría de Seguridad Pública del estado para informar de los avances y los resultados del Mando Único, dijo que lo único que solicitan es que se reduzcan los delitos de alto impacto; los homicidios se siguen dando, no solo en Salamanca sino en todo el corredor industrial, “Guanajuato no estaba así antes hace 4 años no podemos seguir con esa situación”, externó el regidor priista.

Estas declaraciones se dan después de que Rubén Zavala asuma a partir de este día la coordinación de la fracción del PRI en el Ayuntamiento, posición ocupada anteriormente por Armando Vázquez Rivera. Respecto al cambio de dirigencia entre los regidores, Zavala dijo que se dio porque desde un inicio los priistas acordaron que cada uno se quedaría un año al frente, por lo que “no hay ningún motivo obscuro ni raro”.