Mandos de la SSP acusados de acosar a empleada no serán separados hasta que haya sentencia firme, dice Miguel Márquez

Irapuato, Gto. Para el gobernador Miguel Márquez Márquez hasta que exista una sentencia en firme o se tenga “claro ,y confirmado” el abuso sexual y laboral de los funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) contra una trabajadora de la institución, estos serán separados del cargo, porque “no pueden ir por encima de la Ley”.

Aún cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) acreditó el acoso contra la víctima, y esta dependencia emitió una recomendación de sanción administrativa, pero no penal.

“Bueno, hasta que no se les compruebe (no serán separados del cargo), acuérdense que también está el principio de presunción de inocencia y mientras no haya una sentencia ellos atienen derecho a defenderse…Lo que sí les puedo garantizar es que dada una sentencia por ningún motivo, o donde tengamos un hecho claro del mismo no hay que esperar a que venga la sentencia, inmediatamente que se separen”, indicó.

Ayer Márquez Márquez aseguraba que habría cero tolerancia, y hoy en su visita a este municipio insistió “soy un convencido que no vamos a permitir impunidad en ello, pero tampoco puede ir por encima de la ley”, luego de que se le cuestionó que al haber una resolución de Derechos Humanos, no significaba que estaba en firme y había elementos para acreditar los delitos”.

Ayer, Zona Franca dio a conocer que cuatro funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) se coludieron en un caso de abuso sexual y propiciaron acoso laboral contra una trabajadora de la misma institución.

Por sus propios medios la víctima presentó querella en la Procuraduría General de Justicia del Estado, según informaron fuentes cercanas. Extraoficialmente se ha se sabe que tres de esos servidores públicos ya fueron separados de sus cargos.

El acoso contra la víctima inició en enero de 2015, cuando ella inició su labor en el Cereso de León y el doctor Víctor Hugo Resendes Macías, al momento de felicitarla, la tocó de manera inapropiada.

“El licenciado Víctor me dijo que lo disculpara, que a él le gustaba mucho el cuerpo de las mujeres y que había sido un impulso, respondiéndole yo que eso a mí no me incumbía pero que a mí me respetara porque yo no trabajaba de esa manera”, narró la víctima a la Pdheg.

Otro incidente se registró en diciembre de ese mismo año, cuando a la doctora se le pidió que se presentara en el Cereso, fuera de su horario laboral para luego entrevistarse con Víctor Hugo Resendes Macías y hacerle una revisión en los genitales, pero sin consultarla previamente ni permitirle tomar las medidas higiénicas que requiere una consulta médica.