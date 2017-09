¿Maquillan cifras de dengue en la entidad? Más transparencia para atender brote, pide ex comisionado para la influenza

León, Gto. La Secretaría de Salud del estado podría estar ocultando casos de dengue confirmados y por tanto “maquillando cifras” que proporciona a la autoridad federal. Esta sospecha podría empezar a cobrar forma luego de posicionamientos y declaraciones hechas por una autoridad en la materia, el médico e investigador en enfermedades infecciosas, Alejandro Macías Hernández y por el propio jefe de la Jurisdicción Sanitaria I, Ricardo Yuri Salazar.

La Secretaría de Salud estatal ha reportado que además de los 1 mil 176 casos positivos de dengue, hasta el 18 de septiembre, hay 5 mil 482 pruebas por confirmar, mismas que podrían tratarse de pacientes infectados con el virus, según explica el doctor Alejandro Macías Hernández tras manifestar que las pruebas moleculares no son la única forma de garantizar el diagnóstico y sí podrían constituirse en una especie de filtro.

Macías Hernández, ex comisionado nacional para la epidemia de influenza e investigador nivel 3 del SNI, publicó un video en su cuenta de Twitter (@doctormacias) donde explica los “Mitos y realidades del dengue”, aprovechando la coyuntura que hay a nivel nacional pero particularmente en el estado de Guanajuato, donde hasta la semana del pasado 18 de septiembre se reconocían oficialmente mil 176 casos confirmados de esta enfermedad.

En el video, el médico explica que para confirmar un caso de dengue se recurre al diagnóstico molecular basado en las pruebas Ns1 o IgM, sin embargo estos retrasan el tiempo del diagnóstico y por tanto, no permiten que las cifras reportadas por las autoridades sanitarias sean del todo correctas.

“Si exigimos diagnósticos moleculares vamos a acabar reportando muy pocos casos. Las autoridades sanitarias debieran ser más transparentes al respecto, debieran decirnos sin miedo: ‘hay dengue, hay mucho dengue y muy probablemente habrá otras enfermedades asociadas a mosquitos’, no es su culpa y no tienen por qué tomar una culpa que no es de ellos”, mencionó.