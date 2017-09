Marchan en Guanajuato capital en repudio por el asesinato de Mara

Guanajuato, Gto. Alrededor de media centena de personas marcharon en Guanajuato capital para exigir justicia por el asesinato de Mara Castilla, y para frenar los feminicidios.

La marcha inició alrededor de las 6:00 de la tarde en la Plaza de la Paz, recorrió la Avenida Juárez, y siguió por el Mercado Hidalgo hasta llegar a la Alhóndiga de Granaditas, desde donde repudiaron los hechos ocurridos en Puebla y para exigir seguridad para las mujeres.

Con pancartas y cartulinas en mano con el #NiUnaMenos #TodasSomosMara y #JusticiaParaMara, hombres y mujeres alzaron la voz para demandar ¡De camino a casa, seguras nos queremos!.

¡Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!, y ¡Tu indiferencia también es violencia!, fueron algunos de los reclamos que se escucharon.

Durante la movilización a la que convocaron estudiantes de la Universidad de Guanajuato, través de redes, los inconformes lanzaron otras consignas como: ¡Mara no murió, a Mara la mataron! ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, ¡La calle y la noche también son nuestras! ¡Pueblo escucha no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar! ¡Mujeres a la calle, asesinos en prisión! ¡Machismo, machismo también es terrorismo! y ¡Si no hay seguridad, que retumbe la ciudad!.

“Sentimos que nos duele más, este feminicidio es especial, todos son horribles y todos merecen una reacción, pero este es especial para nosotras porque es una compañera de nuestra carrera”, señaló Diana Cortes, estudiante de Ciencias Políticas de la UG

Para Luisa Fernanda, el feminicidio es el punto más grave de la violencia hacia las mujeres y está presente en todos los espacios, por lo que además de haber políticas públicas, también debe reforzarse la educación desde casa para atender el tema de manera integral.

“Estamos exigiendo al gobierno que nos proporcione seguridad e implemente medidas para que las mujeres nos sintamos seguras” señalaron las estudiantes.

Los manifestantes regresaron por la misma ruta hacia el Teatro Principal, en donde también alzaron la voz.

La protesta, en la que participó la regidora del ayuntamiento de Guanajuato, Iovana Rocha Cano, fue parte de la movilización que se llevó a cabo a nivel nacional luego del asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda de tan solo 19 años de edad, quien fue agredida sexualmente por un chofer de la plataforma Cabify en la ciudad de Puebla.