Márquez elogia a Meade, pero condena las formas del PRI; ‘es una buena persona, amigo y funcionario’

León, Gto. El gobernador Miguel Márquez Márquez elogió a José Antonio Meade Kuribreña, virtual aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, al calificarlo como una buena persona, amigo y funcionario público. Sin embargo, condenó que el Revolucionario Institucional continúe realizando prácticas en donde parece ceder la estafeta.

El panista también refirió que Ricardo Anaya Cortés, quien aspira a la candidatura del Frente Ciudadano a la elección federal, es: “un cuate preparado”, que tiene toda la posibilidad de ganarle a Meade Kuribreña.

Miguel Márquez fue cuestionado sobre si un grupo de “rebeldes del PAN” pudieran manifestar su apoyo al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y aunque lo negó, el gobernador evitó responder a profundidad.

“¿No podría irse una desbandada del PAN con Meade, considerando la cercanía con Calderón?”, se le preguntó.

“No, no… a ver, yo he dicho que Meade es una buena persona, es un buen funcionario público pero es más de lo mismo en el PRI. Al final de cuentas los usos y costumbres que tanto habíamos rechazado pues regresaron, regresaron ayer y lo consumaron, lejos de ser ciudadano, lo consumaron como uno de los más cercanos al PRI. Digo, se respeta, yo lo respeto y lo considero un buen amigo pero lamentablemente todo lo que hay detrás de él en el PRI no le ayuda”, dijo Miguel Márquez, aprovechando para elogiarlo.

En el transcurso de la entrevista, el gobernador Miguel Márquez Márquez fue insistente en señalar que él respetaba a José Antonio Meade, con quien sostuvo una buena relación cuando fungió como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agregó que no es posible que una sola persona (refiriéndose a Meade) pueda cambiar un régimen, porque al llegar al poder, seguramente llegaría con compromisos y ataduras: “hay perfil y hay equipo y obviamente tienen que hacer un buen proyecto y yo diría que un cambio de régimen y una sola persona no lo va a cambiar porque irá con todos los atadismos y todos los compromisos de siempre y digo, no hay que engañar al país porque se requiere un cambio de régimen”.

Miguel Márquez dijo que la candidatura del Frente Ciudadano tendrá que ser definida antes de que concluya el año y no descartó que pudiera ser Ricardo Anaya Cortes -actual presidente nacional del PAN-, quien encabece esta coalición que se está realizando con el PRD y Movimiento Ciudadano.

Considerando este escenario, Miguel Márquez se refirió a las oportunidades de Anaya contra Meade, de la siguiente manera: “claro (que Anaya podría vencer en la elección), ¿por qué no?, es un cuate inteligente, es un cuate estructurado, es un cuate preparado”.

El gobernador panista incluso mencionó que en un escenario en donde él pueda ser el candidato del Frente Ciudadano, también se siente preparado para vencer al exfuncionario federal: “y yo también, no tengo bronca”.

Mencionó que ayer, un grupo de gobernadores panistas se reunió con Ricardo Anaya Cortés y que existe buen ánimo pese al destape de José Antonio Meade Kuribreña, por lo que dijo que la elección federal será competitiva pero que Acción Nacional puede vencer: “ya lo veremos en los debates, ya lo veremos en el pie a tierra y ahí es donde se ganan las batallas y no en la parte mediática”.