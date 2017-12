México enfrentará al campeón, Alemania, en su primer partido del Mundial de Rusia 2018

Moscú, Rusia. La selección mexicana enfrentará a Alemania en el grupo F del mundial de Rusia 2018.

La rivalidad entre mexicanos y teutones es añeja, con resultados casi siempre positivos para los europeos.

En la Copa Confederaciones, el “Tri” se midió ante un equipo alterno de Alemania con el que perdió 4 por 1.

Todo esto sin olvidar que los teutones son los actuales campeones del mundo tras vencer a Argentina en el mundial de Brasil 2014.

El otro rivales México será la poderosa selección de Suecia y toma forma el grupo F cómo el grupo de la muerte.

Los Suecos eliminaron en el repechaje a Italia, logrando una histórica calificación.

De entrada ya el grupo luce complicado para los dirigidos por Juan Carlos Osorio que ya tiene dos rivales europeos.

Finalmente completa el grupo F donde estará México, la selección de Corea del Sur, este último en teoría es la más débil.

México derrotó a esta selección en el mundial de Francia 1998.

El “Tri” está en uno de los grupos más complicados del mundial de Rusia.

Las fechas en las que se enfrentarían serían las siguientes:

17 junio Mex vs Alemania, 10:00 hrs. estadio Luzhniki

23 junio Mex Vs Corea, 13:00 hrs. estadio Rostov Arena

27 junio Mex Vs Suecia, 9:00 hrs estadio Ekaterinburgo



Los grupos, a detalle

Grupo A

Rusia

Arabia

Egipto

Uruguay

Grupo E

Brasil

Suiza

Costa Rica

Serbia

Grupo B

Portugal

España

Marruecos

Irán

Grupo C

Francia

Australia

Perú

Dinamarca

Grupo D

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria

Grupo G

Bélgica

Panamá

Túnez

Inglaterra

Grupo F

Alemania

Suecia

México

Corea del Sur

Grupo H

Polonia

Senegal

Colombia

Japón