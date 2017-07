Mi hija llegó por mérito propio al DIF León; fui el último en enterarme: Felipe López Gómez

León Gto. El Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, defendió el cargo que le fue asignado a su hija Andrea López Gutiérrez dentro de la estructura del DIF municipal, al aseverar que ‘fue el último en enterarse’ de que fue contratada.

El pasado 10 de julio, Zona Franca difundió que la hija del Secretario del Ayuntamiento leonés, es parte de un grupo de tres familiares de miembros del gabinete que ingresaron a la misma paramunicipal. Ella particularmente logró el puesto de asesor de proyectos, que tras la retabulación se le creó la coordinación de Supervisión y Nuevos Proyectos, sin el aval del Consejo del DIF.

Además carece de información curricular. Su nombre tampoco figura en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

López Gutiérrez fue dada de alta en el DIF el pasado 07 de septiembre de 2016, en el cargo de “Asesor de Proyectos” con un sueldo mensual bruto de 13 mil 726 pesos, pero con la reestructura salarial en la paramunicipal la más beneficiada fue ella, ya que su puesto se elevó a la nueva coordinación por la cual actualmente percibe al mes 20 mil 554 pesos.

Cuestionado sobre este tema, López Gómez sostuvo que su hija Andrea es licenciada en psicología y se tituló aun cuando no ostente una cédula profesional.

“Desde que estaba en la carrera, dentro de la Universidad, ella mostraba cierta proclividad a la atención sobre todo de niñas que habían sido afectadas por alguna razón. De ahí me acuerdo que se fue a trabajar a una casa hogar de niñas, era la encargada de darles atención psicológica a las que hayan pasado por algo. Siempre fue su, no su pasión, pero si mostraba mucho interés”.

Afirmó que fue en esos momentos que conoció el trabajo que hacía el DIF. “Estoy hablando de hace un par de años quizá. Cuando se relaciona con las actividades que hacía el DIF, sobre todo con la procuraduría de la defensa del menor, concretamente en la atención de menores es que empezó a mostrar un mayor interés”.

Dijo que había tenido una especie de invitación a trabajar en el DIF, que no se concretó, pero después “por su propia iniciativa y sin que yo tuviera algo que ver”, ella decidió acercarse el DIF “y bueno, la contratan” meses después de que el asumió su cargo como Secretario del Ayuntamiento.

“Que yo hay tenido que ver algo por mi función, o por mi partido, absolutamente es falso, pero no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a quien realmente llevó a cabo este proceso. Lo que sí puedo decir, y me siento muy orgulloso, es que por su dedicación y actividades propias de su carrera ahí está. Si eso la hace feliz, yo también lo estoy”.

Afirmó que no sabe si su hija tiene o no cédula profesional, “lo que sí sé es que yo vi su título de lo que estoy extremamente orgulloso. Creo que realiza funciones de coordinación pero por qué tenga o no la cédula no sé”.

Se le preguntó a Felipe de Jesús López Gómez si coincide con el director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, quien argumentó que es natural que su partido -en este caso el PAN- proponga a militantes suyos para ser asignados en cargos públicos, como el de su hermana en el DIF. “No es mi caso”, respondió.

“No me pregunte a mí. Respeto la postura de Daniel, pero creo que cada quien labra su propio porvenir y por sus propios esfuerzos. No por una relación o el partido (…) Tan quiero ser respetuosos de ustedes y de las formas que esa información no la sé. Y creo que el último en enterarse de que se le contrató fui yo. No sé ni qué puesto tiene sé que es una coordinación”.

Sobre estos casos el síndico y exalcalde Carlos Medina Plascencia, consideró que ese tipo de prácticas facciosas, para contratar a militantes de partidos o familiares de la administración, pertenecen a administraciones priistas anteriores, que terminan por faltar a los mismo principios del PAN.

Ante esto, el secretario simplemente dijo que no es su caso. “Estoy con la conciencia tranquila por qué no es mi costumbre. Espero no hacerlo”, concluyó.