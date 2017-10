‘Mi sueldo no es de 148 mil pesos; todo es una confusión’: responde López Santillana

*Con información de Carmen Martínez

León, Gto. Héctor López Santillana, alcalde de León, afirmó que hay una “confusión” sobre el salario que el Congreso de Guanajuato señala que percibe de 148 mil 441 pesos mensuales. Indicó que es menor, aunque no precisó la cifra.

Ayer, el Poder Legislativo hizo una recomendación salarial a los 46 Ayuntamientos de Guanajuato e informó cuanto es lo que percibe actualmente cada alcalde, síndico y regidor. En la tabla, se evidenció que 32 municipios se exceden.

En el caso de León, López Santillana se dijo que percibe 148 mil 441 pesos mensuales, lo que representa un 22 por ciento más de lo recomendado, 121 mil 548 pesos.

Sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información Pública de León comunica en su portal que el Presidente Municipal recibe un salario bruto mensual de 117 mil 440 pesos y de 84 mil 106 pesos netos. Además de que recibe al mes 87 mil 590 pesos de percepciones adicionales o en especie.

López Santillana negó que su sueldo sea mayor a lo recomendado por el Congreso Local. Dijo que seguramente “hubo una confusión” producto de un comunicado que se emitió hace unos meses, en donde según su salario estaba por debajo de lo recomendado.

“Hubo una confusión y esto fue por el comunicado que salió hace unos meses, que estábamos por abajo, no hemos modificado nuestra estructura, no hemos cambiando nada, por lo que no veo alguna situación que haya cambiado en unos cuantos meses, pero siempre el compromiso es ser muy austeros y racionales en este tema”, dijo.