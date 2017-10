Miguel Márquez emprendió una persecución política contra Bárbara, afirma el PRI de León

León, Gto. El gobierno de Miguel Márquez Márquez emprendió una persecución política en contra de Bárbara Botello Santibáñez, así lo denunciaron integrantes del PRI en León, quienes además dijeron que se han cometido irregularidades en el proceso de solicitud de desafuero de la actual diputada federal.

Denny Méndez, dirigente municipal del PRI, mencionó que el gobierno de Miguel Márquez está utilizando a las instancias de procuración de justicia para obtener beneficios políticos y no jurídicos, empeñándose en perseguir y sancionar a la exalcaldesa.

Agregó que esto quedó demostrado porque la solicitud de desafuero tiene errores en la redacción, tales como citar el artículo 127 constitucional cuando este no hace referencia a los diputados federales.

Agregó que también se han violentado los derechos de la exalcaldesa porque no ha sido citada ante el Ministerio Público para comparecer, no han dado oportunidad para que pueda presentar testigos o pruebas que la ayuden a reafirmar su inocencia; y se durante las ruedas de prensa se han referido a ella como si existieran ya una determinación de culpabilidad en el delito de peculado.

Denny Méndez se manifestó a favor de que se investiguen posibles casos de corrupción pero que no sean vistos como asuntos políticos, de tal forma que exigió que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado que actúen de manera imparcial y persigan presuntos desfalcos cometidos por gobiernos panistas, incluyendo asuntos en donde se relaciona la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud.

“Se han puesto a investigar varios casos de corrupción en el estado pero no han hecho la tarea porque son de su partido, hay diversos asuntos que no se les ha dado una respuesta. En Celaya hay sospechas de una publicidad de la Feria con empresas fantasmas, lo de Cereales y Pastas Finas, donde habría una responsabilidad del alcalde y no se ha hecho una investigación”.