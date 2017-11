Gerardo Sánchez arrecia campaña contra Márquez: ‘vive en un estado utópico’

San Luis de la Paz, Gto. Pese a las estadísticas de órganos autorizados que mencionan el aumento de la delincuencia en Guanajuato, las autoridades estatales viven en un “estado utópico y en una realidad que no corresponde”, así lo mencionó el senador de la República, Gerardo Sánchez García, en entrevista para este medio.

Al cuestionarlo sobre los altos índices de inseguridad que se viven en la entidad, el legislador priista señaló que lo que está sucediendo y que la gente está denunciando en cada uno de los municipios del estado, es que “la realidad que hoy tenemos en materia de inseguridad no es más que una consecuencia de no haber tomado medidas preventivas y de no haber actuado con prontitud”, dijo.

Sánchez García puntualizó que se debe crear una estrategia junto al Gobierno de la República que pudiera combatir el problema que hoy aqueja a la sociedad guanajuatense.

Indicó que otros estados del país están haciendo frente a esta problemática, “lo lamentable es que Guanajuato era un referente en muchos renglones y por supuesto el tema de (in)seguridad se encontraba ausente de la población guanajuatense”, lo que ahora ha cambiado.

Explicó que “lamentablemente” se le dio prioridad a otros temas y se descuidaron otros más, tanto en materia de justicia social y salud, lo que ha propiciado que el problema de la inseguridad se acreciente.

“Lo peor es que no están conscientes de la realidad, nos lastima que la familia corra riesgos y que en consecuencia rompa con la armonía social, que es un principio fundamental que debe garantizar una autoridad”.

Finalmente el senador priista mencionó que esta situación que vive Guanajuato en la actualidad, es una corresponsabilidad en el que participan todos y en donde se deben crear estrategias de vanguardia diseñadas para erradicar este problema.