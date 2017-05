Mil 500 mujeres convocadas por una “Cámara Nacional de la Mujer” y movilizadas en Flecha Amarilla, arropan a Sinhue en Salvatierra

Salvatierra, Gto. A través de la gestión de la diputada federal, Alejandra Reynoso, la Cámara Nacional de la Mujer, A.C (Canadem) organizó un evento con el Secretario de Desarrollo Social y Humano y principal aspirante a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. La asociación fue respaldada en la logística por los funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado Víctor Rojas Morett y Sergio Carlo Bernal.

La operación para nutrir la asistencia al evento, requirió de la movilización de 1 mil 500 mujeres de los 46 municipios del estado, cuyo traslado en su mayoría fue auspiciado por el consorcio de autotransporte Flecha Amarilla. Esta empresa se encuentra actualmente inmersa en una polémica por la asignación, fuera de licitación pública, de la concesión de un nuevo sistema de transporte auspiciado por el gobierno estatal: el Unebus.

Se trató del foro de La Participación de la Mujer en el Desarrollo Social Humano, en el que participaron, la directora de Cámara Nacional de la Mujer (Canadem) del Estado Guanajuato, Martha Alicia Rocha Sánchez, quien también es Secretaria general de la delegación sindical D-V- 39 Sección 61 del SNTE; la directora de Acaezan, Liliana Rosales Ornelas, y la senadora Pilar Ortega.

También estuvieron presentes las diputadas locales Estela Chávez Cerrillo, Verónica Orozco Gutiérrez y Araceli Medina Sánchez, además de la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos. Además también asistieron presidentas y directoras de los DIF municipales, así como ediles panistas.

Dicho evento se realizó en el balneario Guadalupe ubicado en la entrada del municipio de Salvatierra, hasta donde arribaron los camiones donde fueron llevadas las cientos de mujeres a las cuales se les regalo una flor y de desayuno les brindaron tacos de carnitas con jugo.

Operadores permanentes. Víctor Manuel Rojas Morett y Sergio Carlos Bernal, ambos funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

Zona Franca trató de conseguir información sobre quién o quiénes fueron los que pagaron los gastos como los camiones, comida y renta del salón, pero sólo se señaló que corrió a cargo de la Canadem quien organizó.

Durante su ponencia, Diego Sinhué agradeció la organización del evento y la invitación que le hizo, ya que “la mujer tiene una gran importancia en la política” pero sobre todo en el desarrollo social.

“Se tiene que eliminar todo tipo de violencia hacia la mujer porque es importante la no discriminación de género. No basta tener derechos explícitos y fundamentales en la constitución, si todavía existe una gran diferencia en los sueldos los que se les paga a un hombre y una mujer. Está comprobado que las mujeres que están en situación de pobreza exceden a menos formación y capacitación para tener un ingreso”.

Señaló que una gran noticia es que en Guanajuato de los más de 5 millones de habitantes, más de 3 millones son mujeres, pero lamentablemente esto no se ve reflejado en los cargos, en los puestos directivos y en las diferentes direcciones. “Esto muchas veces es porque las propias mujeres no se apoyan entre ellas”.

Ya en entrevista, Diego Sinhué dijo que fue invitado por la senadora Pilar Ortega.

Al cuestionarle si no fue un evento disfrazado para lanzar su candidatura ante más de 1 mil 500 mujeres que asistieron, lo negó insistentemente. Los camiones llegaron de diversos municipios y en uno de los videos publicados en redes, es posible escuchar agradecimientos del secretario marquista a directras del DIF, como la de Celaya, Sarahí Núñez.

En el municipio de León circularon quejas sobre el envío de 30 camiones, que salieron de las instalaciones de la Feria Estatal, los cuales fueron coordinados por el titular de Desarrollo Social, Daniel Campos Lango.

“Yo lo he dicho siempre estoy concentrado en la secretaría. No he tomado una decisión. Estoy muy agradecido con la gente que me mencione pero mientras el partido no saque una convocatoria no puedo tomar una decisión. Una vez que el partido nos diga las reglas del juego estaré tomando una decisión, y si es participar, estaré dejando la secretaría”.

Canadem, mujeres en el círculo rojo

Según describió Laura Telles en un artículo publicado el 19 de julio de 2015, la Cámara Nacional de la Mujer, A.C. es una asociación autónoma e independiente que representa los intereses de diversas personas, empresas e instituciones públicas y privadas.

Indicó que se fundó en México en el año 2006, por Edgar Valenzuela Vargas quien actualmente es presidente del Consejo Directivo de Canadem, y ha creado más de 10 delegaciones en todo el país.

Actualmente la Canadem Guanajuato en coparticipación con KIACO A.C., hacen entrega del Nefertiti de oro “como un reconocimiento y estímulo al mérito profesional de la mujer. Destacando su belleza y cualidades para que impacten positivamente a la mujer y entorno familiar. Dando un buen ejemplo a la sociedad”.