Monta F.B.M. oficina improvisada en León para atender entrevista; se niegan a dar información por ser ‘privada’

Guanajuato. Luego de varios días de buscar el domicilio oficial de F.B.M. Comercializadora, el representante legal Tomás Jiménez Morales mostró las oficinas de la empresa en León, esto a pesar de que se suponía que debían estar en Irapuato. Además concedió una entrevista donde dijo que no podía dar más información pues “era privada”.

Tomas Jiménez Morales representante legal de la empresa FBM Comercializadora y quien se ha identificado como su representante legal, se negó directamente a conceder una entrevista a Zona Franca.

Fue en el despacho ubicado en el domicilio fiscal de la empresa ubicada en la Escuela Médico Militar 88 interior 303 en la colonia Jardines de Irapuato, donde de manera insistente se le buscó de manera infructuosa.

Ayer viernes, se pudo localizar a Jiménez Morales alrededor de las 13:00 horas. Dijo que se ocuparía en una reunión. A las 15:10 horas se le marcó nuevamente pero se negó a dar entrevista a Zona Franca, alegando que ya “había dado la entrevista a un medio de comunicación serio”.

Pidió que se le regresara la llamada el lunes o martes para ver si aceptaba dar la entrevista.

Cabe resaltar que desde el pasado 8 de diciembre se le buscó insistentemente al número de oficina que se dio a conocer, sin embargo nunca se le pudo encontrar. Fue hasta el 14 de diciembre que proporcionaron un número celular.

Según consta en las actas registradas de la empresa, Tomas Jiménez Morales es, desde el 6 de agosto del 2013 como uno de los apoderados de FBM Comercializadora.

Y falsean oficinas

Jímenez Morales concedió una entrevista a Shayra Albañil y Jesús García, reporteros del periódico AM quienes incluso acudieron a una cita con él en una oficina ubicada en la calle Estocolmo 412-A de la colonia Andrade de León, no en Irapuato como se había indicado.

Según se relata, en la entrada se colocó un letrero que anuncia que ahí están las instalaciones de F.B.M pero se puede ver el polvo que dejó el taladro usado para colocarlo.

Antes de comenzar la entrevista, advirtió que no se podría tomar fotos ni video, por seguridad propia y de su familia.

A unos minutos de que comenzaron los cuestionamientos, dos hombres tocaron la puerta y fue el mismo Jiménez Morales quien atendió. Uno de los hombres que vestía pantalón de mezclilla y sudadera roja preguntó: “¿F.B.M empresa?” y soltó una risa nerviosa.

“Sí, pasen, pasen, ¿gustan pasar? Ahorita los atendemos”, respondió Tomás Jiménez y los llevó a una de las habitaciones donde se encontraban los demás empleados.

Este mismo sujeto de sudadera roja comenzó a grabar a los reporteros con su celular, quienes al percatarse de ello le dijeron a Tomás Jiménez. Quien de inmediato se levantó.

“Dame un segundo, dame un segundo, yo ahorita le digo…vete a tu lugar”, le ordenó al hombre.

Ya durante la entrevista explicó que solamente le venden al gobierno del estado reportajes, publicidad y diseño, pero no dio más detalles.

Se le preguntó que cuántas personas trabajaban para esta empresa y respondió visiblemente nervioso: “déjemoslo en diversos. […] Este…tenemos un diseñador, gente en el corte, la gente de contabilidad y en recursos humanos, entonces te digo, al final del día tengo una estructura que va desde el que contrata, el qu ehace la contabilidad, el mensajero”.

Pese a esto, en las instalaciones que miden cerca de 30 metros cuadrados, solo habían cuatro personas.

“Como sabe, el gobierno tiene diversas maneras de dar contratos, ya sea por una licitación, por adjudicación directa y pues simplemente uno busca poryectos, entonces pues obviamente yo se los ofrezco a las empresa, soy un asesor independiente”.

Agregó que hacer diseño, hacer correcciones y reportajes, fue para lo que su empresa le ofreció a la coordinación de comunicación estatal encabezada por Enrique Avilés, a quien dijo no conocer personalmente.

De igual forma dijo desconocer con quien trata exactamente: “No tengo el dato, al final del día eran varias personas, a mí me hacían el pedido, lo mandábamos trabajar y lo entregábamos […] Yo a los señores no tengo el gusto de conocerlos, es más al señor Avilés yo sé de él porque vi las notas”.

Aseguró que es un empleado independiente de F.B.M. Comercializadora y le pagan por proyecto, sin formar parte de la nómina empresarial.

“Yo soy un apoderado, soy un independiente, no estoy en sus nóminas y me pagan como me tengan que pagar, la cuestión de mis ingresos es personal”, dijo tajante.

Del mismo modo se le preguntó porque los dueños de la sociedad han dado domicilios falsos en las actas de asamblea inscritas en el Registro de Comercio de Irapuato.

“Esa parte yo no la hago, soy un apoderado como muchos que hay ahí, el domicilio que manifieste cada uno no es mi responsabilidad”.

Reconoció que el domicilio de la empresa puede ser público, pero no el de los socios de sus accionistas., administradores o representantes legales.

“Desconozco, son cuestiones personales, lo reitero, obviamente son cuestiones privadas, un momento, una cosa es el domicilio de la empresa y ese puede ser público. Es una cuestión sensible y como tal de acuerdo a la Ley de protección de datos no estoy en ninguna posición de brindar información de un tercero”.

Después accedió a mostrar las oficinas con la condición de que no se fotografiara a los cuatro empleados de frente, pero sí se recogieran imágenes de sus instalaciones.

En los estantes había archivos de contabilidad con etiquetas recién puestas.

También se le solcitó ver algunos de los testigos del trabajó que realizó para el gobierno del estado y trató de mostrar los archivos en una computadora pero las manos le temblaba y alno poder abrirlos le pidió al “diseñado” hacerlo.

Según dijo, se trata de los trabajos de 2016 y 2017 , abrió la carpeta de 2016 en la que solo habían dos archivos los cuales eran capturas de pantalla de las páginas web del Sol de Salamanca y el Sol del Bajío, en la que solamente se veían banners, uno con publicidad del Pabellón Guanajuato y el segundo sobre el tercer informe de gobierno del DIF de Maru Carreño.