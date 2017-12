Muere a los 74 años el cantante Johnny Hallyday, el “Elvis” francés

París, Francia (Agencias). El rockero francés Johnny Hallyday falleció esta madrugada a los 74 años en su casa de la capital gala, víctima de cáncer de pulmón. El padre del rock and roll francés y del twist ganó 18 discos de platino desde que inició su carrera en 1960. Mito para Francia, compuso más de un centenar de canciones y vendió 110 millones de discos.

“Johnny Hallyday se ha ido. Escribo estas palabras sin creérmelo. Y sin embargo es así. Mi marido ya no está. Nos deja esta noche como vivió a lo largo de su vida, con valentía y dignidad”, escribió su esposa Laeticia.

El cantante padecía cáncer de pulmón, según reconoció la estrella el 8 de marzo a través de su cuenta en Twitter y había ingresado a un hospital el pasado 17 de noviembre por una insuficiencia respiratoria relacionada con su dolencia.

Su verdadero nombre era Jean-Philippe Leó Smet, nació el 15 de junio de 1953 en París. De madre francesa y padre belga, se divorciaron después de nacer él. Según publica Le Monde, la ausencia del padre le obsesionó toda la vida. Fue criado por su tía paterna Hélène Mar, con quien se instaló en Londres y junto a una hermana de esta, que se dedicaban al ballet, lo introdujeron en el mundo del espectáculo.

Se casó en cinco ocasiones -dos de ellas con la misma mujer-. Padre de cuatro hijos, dos de ellas adoptadas de nacionalidad vietnamita. Fue una de las más grandes estrellas del rock francés, que fue nombrado caballero de la Legión de Honor en 1997 por el presidente Jacques Chirac.

Entre los personajes que han expresado condolencias por la muerte de esta leyenda gala, está la cantante Celine Dion, de quien dijo fue “un gigante del negocio del espectáculo, un verdadero icono”.

I'm very sad to hear the news that Johnny Hallyday passed away. He was a giant in show business…a true icon! My thoughts go out to his family, his loved ones, and to the millions of fans who adored him for many decades.He will be sadly missed, but never forgotten.- Céline xx…

— Celine Dion (@celinedion) 6 de diciembre de 2017