Municipio de Guanajuato obligado a pagar intereses por adelanto de participaciones: Márquez,

Guanajuato, Gto. El gobernador, Miguel Márquez Márquez, informó que el gobierno municipal de Guanajuato tendrá que pagar los intereses por los 60 millones de pesos de adelanto de participaciones, porque así lo establece la ley.

La reacción del gobierno municipal que encabeza Edgar Castro Cerrillo al conocer que tendrán que pagar más de 1 millón de pesos de intereses, fue reclamar que en el convenio firmado con el gobierno del estado no se habían fijado intereses.

Sin embargo, Márquez apuntó que son obligaciones de las que no puede quedar exento el municipio de Guanajuato, porque así está establecido en la ley.

“Platicando con Edgar (Castro Cerrillo) lo único que me pedía era que le diera tiempo para pagar los intereses, es que son por ley. No puedo yo eximir al municipio, sino tendríamos una observación el secretario de Finanzas y un servidor. La verdad es que es una cosa mínima lo que se cobra de interés”.

Dijo que así como se ayudó a la capital del estado, se ha entregado el mismo tipo de apoyo a otros municipios como Acámbaro, igual cobrando intereses.

Miguel Márquez precisó que para el pago de los intereses, la administración municipal tendrá hasta que concluya el trienio, es decir, octubre del 2018.

“Lo que resta de la administración estará dando sus aportaciones, sin ningún problema. Para la cancha en (la colonia) Palomas habíamos quedado de hacerla peso a peso, pero no tiene dinero, nosotros la pagamos completa y yo no me fijo en nimiedades”.

Los 60 millones de pesos de adelanto de participaciones los solicitó el gobierno municipal para pagar la deuda que tenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).