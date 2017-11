Municipios y estado se han convertido en hoyos negros que absorben presupuesto, dice Alma Alcaraz de Morena

Irapuato, Gto. Alma Alcaraz Hernández secretaria general del Comité Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que los estados y municipios se han convertido en “hoyos negros donde se van millones y millones de pesos”, luego de denunciar que entre el Estado y 7 municipios de Guanajuato hay un subejercicio de 1 mil 566 millones de pesos.

Lo anterior lo comentó derivado del examen realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde los resultados arrojaron que Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional abajo de Veracruz y San Luis Potosí con recursos no ejercidos.

“El grave problema que existe y lo ha dicho el auditor superior Juan Manuel Portal, los estados y municipios se han convertido en nuestro país en general una especie de hoyos negros donde por ahí se va muchísima lana, millones y millones”, dijo.

Agregó que teniendo esos recursos que no se ejercieron quizá están ahorrándose para el próximo año electoral 2018.

Además de que en el análisis que la ASF se detectó que no se comprometieron, ni vincularon, 312 millones 910 mil 600 pesos, al llegarle cerca de 2 mil 300 millones de pesos en los diversos fondos.

Tampoco se ejercieron 829 millones 406 mil pesos, lo que nos da un total de mil 142 millones de pesos que el gobierno del estado no usó.

Los municipios con subejercicios

Al menos siete municipios que están en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para zonas de alta marginación de electricidad, agua, drenaje, letrinas, dejaron de ejercer más de 250 millones 729 mil 300 pesos.

Entre los señalados están Dolores Hidalgo, Irapuato, Jerécuaro, León, Pénjamo, San Felipe y San Miguel de Allende, todos con dictamen negativo de parte de la ASF.

“Muchas veces de manera mañosa porque le quieran dar otra utilización. Dicho por el propio auditor de la Federación Juan Manuel Portal, lo que normalmente lo que hacen los municipios es quedarse con el dinero, esperar a que pase la observación, y de manera virtual hacen (simulación) como que están ejerciendo el recurso pero en realidad no, digámoslo así. Irse a través de empresas fantasmas como ya se ha visto en otros lados y en muchos momentos. Irapuato tiene observaciones muy delicadas”.

Se van contra Diego

En otro tema, insistió en qué Diego Sinhue Rodríguez Vallejo si utilizó recursos públicos para promocionarse, y espera sea sancionado y poder entrar a una contienda electoral con piso parejo.

“Tenemos la esperanza que sea sancionado…darle el beneficio de la duda a autoridad federal electoral para que tome cartas en el asunto, se haga justicia y no entremos en una contienda electoral con un piso disparejo, ya qué estamos entrando en una contienda inequitativa, con los dados cargados. Se ve la cargada el recurso de gobierno del estado, el apoyo de Miguel Márquez está con Diego y eso te lo puedo decir Torres Graciano contendiente al interior del PAN, no nada más morena, ni el PRI, no Verde”.