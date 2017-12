Nace lastrado sistema anticorrupción por desinterés de Márquez: sin presupuesto y con perfiles sometidos

León, Gto. Asignar un presupuesto de 7 millones 119 mil pesos para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción es muestra del desinterés con el que este organismo está creado y no abona a que los ciudadanos confíen en que se perseguirán e investigarán los malos actos de los servidores públicos, así opinaron integrantes de diferentes organismos empresariales y asociaciones civiles.

Esto luego de que se determinó que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se haya creado presupuestalmente como una paraestatal del gobierno estatal y que se proyecta tenga un presupuesto de apenas 7 millones 46 mil pesos para su funcionamiento durante el 2018.

Además, el Comité Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción ya rindió protesta pero todavía no se define cuáles serán sus oficinas ni el monto de los honorarios que recibirán sus integrantes.

Según cálculos presentados por Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, el presupuesto para el Sistema Estatal Anticorrupción equivale únicamente al 0.205 por ciento de lo que recibirán otros organismos autónomos o paraestatales; o al 0.426 por ciento del recurso asignado al Poder Judicial; mientras que la comparación con el Poder Legislativo, alcanza apenas el 1.1 por ciento.

Luis Alberto Ramos, presidente del OCL y Andrés Treviño, representante de la organización Ahora en Guanajuato, coincidieron en que esta asignación de recursos sólo demuestra la poca seriedad que pusieron los legisladores y las autoridades para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ambos coincidieron en que se tuvo un año para que pudieran afinarse detalles presupuestales y de operación, pero las autoridades han sido negligentes y prefirieron sacar este sistema “al vapor”.

“Decidieron hacerlo al vapor, no se está haciendo un andamiaje sólido y por otro lado pues es un interés de le ha dado el propio estado y el Congreso al tema (…) no es una prioridad, no se busca que la Fiscalía sea robusta y tenga capacidades físicas o materiales. Se venía previendo desde hace tiempo que fuera un “fiscal carnal” y ahora vemos que será una “fiscalía carnal” porque el presupuesto dependerá del gobernador”, denunció Andrés Treviño.