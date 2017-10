“Nadie es indispensable en el PRI”, dice Arcelia González y pide evitar pugnas internas

Irapuato, Gto. Los priistas en Guanajuato se tienen que poner de acuerdo en las candidaturas para el 2018 y dejar las pugnas a un lado, porque hay un fin superior al del Estado y es la elección del que buscará contender para la Presidencia de la República, así lo señaló la diputada local Arcelia González González.

“Aquí tiene que permear un propósito y un fin fundamental: una candidatura que va más allá inclusive del Estado, es la candidatura a la presidencia de la República y es evitar que líderes mesiánicos pretendan o quieran o lleguen con esta perceptiva que pone en entre dicho la democracia y que sería mucho más peligroso para el país, fundamental para los priistas primero ponderar esa situación para México”, acotó.

Además señaló que nadie es indispensable en el partido, esto debido a que la elección del candidato a gobernador de Guanajuato podría causar ciertas discordancias entre los grupos al interior del PRI y algunos decidirían no sumarse.

“Tiene que ser concordia política, lo dijo el presidente en el PRI (Enrique Ochoa) todos somos importantes pero nadie somos indispensables, en ese sentido hacemos trabajo político pero si ya hay voces que no están de acuerdo y han decidido separarse el PRI respeta”, indicó.

Recordó que el Consejo Político Nacional donde convergen corrientes, niveles de pensamiento y opiniones distintas han logrado sacar acuerdos por unanimidad.

Recordó el caso de Coahuila y el Estado de México donde se hizo un acuerdo por convención de delegados, comparándolo con los otros estados donde no se pusieron de acuerdo y no les fue tan bien porque “el trabajo político no se hizo”.

Finalmente señaló que Guanajuato es distinto a los demás porque el PRI hace más de 20 años es oposición, y los políticos deben ponerse de acuerdo.