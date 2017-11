Nadie puede con el Cruz Azul, Paco Jémez deja la dirección técnica por común acuerdo

Ciudad de México. Finalmente el rompimiento inevitable llegó, Cruz Azul se quedó sin técnico tras quedar eliminado ante América en los cuartos de final del Apertura 2017.

Esta vez la cabeza que rodó fue la del español Paco Jémez, quien al parecer se fue del club sin tener realmente la convicción de hacerlo, comentó que si esto se debiera a una decisión impulsiva hubiera seguido en el banquillo, sin embargo la decisión de la directiva está más que clara.

Desde su llegada, Jémez levantó polémica porque en su curriculum no había grandes logros, tampoco conocimiento del medio mexicano, simplemente era una apuesta nueva de la directiva celeste que cansada irse por el mismo “caminito” se arriesgó con algo distinto.

Los números del estratega español no fueron los mejores pero logró calificar a la máquina a la Liguilla después de tres años que no se conseguía, aunque su último pecado fue no lograr que sus jugadores le marcaran un gol al América que los pusiera en las semifinales del Apertura 2017.

Ahora todo parece indicar que el nuevo técnico de los “Celestes” será el portugués Pedro Caixinha, quien trae en las maletas una experiencia poco alentadora por el futbol escocés con el Rangers, equipo del que salió por no conseguir los resultados esperados.

Mientras tanto, todo parece indicar que el futuro de Jémez está en España donde según dice la prensa de aquel país, es la principal opción para tomar las riendas de Las Palmas.