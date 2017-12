Necesario sancionar y revisar concesiones a transportistas de Guanajuato, “no pueden brincarse la autoridad”: Izaguirre

Guanajuato, Gto. Por haber disminuido las unidades en las rutas del transporte público como medida de presión, luego de que se rechazó un aumento a las tarifas, los concesionarios y permisionarios de Guanajuato capital tendrían que ser sancionados conforme marca el reglamento, incluso hasta perder las concesiones.

Así lo señaló el síndico del Ayuntamiento Ramón Izaguirre Ojeda, quien manifestó que las autoridades municipales han sido omisas y corruptas por no hacer lo que les toca para garantizar un servicio de calidad.

En tanto el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez negó una entrevista a la reportera, y no quiso pronunciarse sobre la problemática del transporte público.

Al secretario se le buscó para conocer las acciones que tendría que tomar el ayuntamiento ante la medida de presión de los concesionarios, pero su respuesta fue que por el momento no daría entrevista a la reportera por no estar conforme con la nota que publicó Zona Franca en donde Carlos Torres responsabiliza a la ciudadanía por lo sucia que está la ciudad, a pesar de que dijo que: “el problema es que sí se desbordan los contenedores, pero se desbordan porque no tenemos conciencia de que cuando están llenos (de basura) no hay que ponerles más”.

Zona Franca dio a conocer que los transportistas sacaron de circulación entre 25 y 30 unidades del transporte público, luego de que el ayuntamiento rechazara autorizarles un incremento a las tarifas de 1.5 pesos en enero y otros 1.5 pesos en septiembre. Desde la semana pasada advirtieron que habría reducciones en las corridas, horarios y frecuencias, a través de avisos que colocaron al interior de los camiones.

Indicó que el hecho de que los transportistas decidan cómo brindar el servicio de manera unilateral es muy grave, porque además de violentar los reglamentos municipales y brincarse a la autoridad, dañan a la ciudadanía.

Consideró que el sacar de circulación hasta 30 unidades es una medida de presión muy desafortunada, “que puede llevar incluso al retiro de la concesión”.

“Bajo ninguna lógica sería permisible que ellos unilateralmente estén ejerciendo este tipo de presiones sin ser sancionados, y sin ningún acto de autoridad contundente al respecto”.

El síndico invitó al secretario de ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, al director general de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz y al alcalde Edgar Castro Cerrillo, a actuar en concordancia con los hechos y no permitir este tipo de decisiones por parte de los concesionarios.

Ramón Izaguirre comentó que la falta de eficiencia en el servicio de transporte público se ha percibido más a raíz de la negativa al aumento a las tarifas, pero ha ocurrido y se ha señalado todo el año para que se tomen acciones que hasta el momento “no hemos sabido de ninguna”.

“No quiero pensar que se ha actuado con mucha permisividad en torno a las decisiones unilaterales que toman los transportistas, se tiene que actuar desde la autoridad como el órgano rector de las decisiones del ayuntamiento. Si al alcalde no le pareció la decisión del ayuntamiento (de negar un aumento), no obstante su excusa, no tiene alternativa más que ejecutar la decisión de ayuntamiento”.

Gobierno omiso y corrupto

El síndico criticó la omisión en la que ha incurrido el gobierno municipal, al tolerar que los concesionarios y permisionarios del transporte decidan, unilateralmente, cómo brindar el servicio, afectando a cientos de usuarios.

“Creo que la omisión en el actuar, eso también se llama corrupción, si no actuamos, si no hacemos lo que nos toca, esa negligencia se llama corrupción independientemente de si se recibe dinero o no”.

Agregó que la decisión que tomó el ayuntamiento de rechazar un incremento a las tarifas debe cumplirse, y los transportistas “no pueden condicionarlo a la prestación del servicio, incluso el deterioro del servicio en este año, so pretexto de no tener liquides ha sido sumamente permitido por la autoridad”.

Revisión integral al transporte público

Ramón Izaguirre dijo que la problemática del transporte público no se va a resolver solo incrementando las tarifas, sino que tendrían que hacer una revisión integral del tema que verdaderamente garantice un cambio y un servicio eficiente.

Recordó que en la sesión extraordinaria donde se resolvió el tema tarifario hubo bastante incongruencia, pues por una parte la propuesta de los dos pesos se votó de manera unánime, mientras que la de 1.50 fue la que dividió el voto del ayuntamiento.

Esto, el único mensaje que manda es de incongruencia, sobre todo de los regidores del PRD que defendieron el aumento a las tarifas, y que se convirtieron en voceros de los transportistas.

“Todas estas incongruencias nos llevan a revisar el tema de forma integral, sino solo estaríamos mal resolviendo ciertas aristas”.

La revisión podría incluir un replanteamiento del trazado de las rutas, implementación de circuitos cortos que no requieran incrementos a las tarifas altos, el tema de camiones grandes y ver la manera de cómo reducir los tiempos de espera.

Finalmente, consideró que valdría la pena que la dirección de Policía Vial de a conocer a detalle cada una de las concesiones y las rutas, así como las multas que se han aplicado para garantizar el servicio