Niega alcalde de Guanajuato que fraude de becas haya sido armado; despido está justificado

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo negó que el gobierno municipal haya armado el fraude de becas para despedir al encargado Fernando Vázquez Lucio, como acusó el regidor Jaime Emilio Arellano Roig.

En Comisión de Educación, el regidor expuso una serie de inconsistencias que detectó en 19 actas administrativas que se levantaron por las presuntas irregularidades en la entrega de becas, motivo por el que se despidió al ex coordinador de Educación. Sostuvo que se trató de una situación armada, y que incluso mediáticamente se linchó al ex servidor público.

Al respecto, Edgar Castro, tras reiterar que no fue un montaje porque incluso se interpuso una denuncia contra quien resulte responsable, argumento que el despido de Fernando Vázquez fue justificado, pues de acuerdo al área Jurídica había los elementos para hacerlo.

Aclaró que el despido del ahora ex coordinador de Educación, fue porque él era el responsable del programa de becas, y no porque se le acuse del fraude.

“No puede haber nada armado, ni montado, porque hay una denuncia penal contra quien resulte responsable en el área administrativa de cualquier nivel, es muy delicado, yo no estoy bajo ningún motivo juzgando a nadie, ni adelantándome, pero si recordemos que todos los directores generales y de área son responsables de sus estructuras y en este caso él es responsable de la entrega y del buen manejo administrativo”.

Explicó que la denuncia penal que se interpuso ante el Ministerio Público se hizo en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, en el mes de agosto, aunque a Fernando Vázquez los despidieron casi un mes después.

El alcalde dijo que la medida que se tomó contra el ahora ex funcionario municipal no fue apresurada, porque no se puede “tapar y solapar” irregularidades que perjudiquen a niños estudiantes, por eso, advirtió que la instrucción es llegar hasta las últimas consecuencias contra quienes resulten responsables, “los que tengan que haber”.

“Yo no estoy etiquetando a nadie, sino simplemente estoy solicitando las acciones legales, penales, jurídicas y administrativas ante quien resulte responsable” “Puede haber muchos funcionarios que trabajan en esa área y que el MP irá llamando uno a uno para que rindan su declaración, y segunda, hay responsables al interior de la administración y que tienen responsabilidades, y en este caso él tiene porque es el coordinador de esa área, y no podía yo ser omiso ante la queja de 20 padres de familia, y yo actué dando la instrucción para que realizaran todo lo que jurídicamente posible para que pudieran aclarar en cualquier sentido y me apoyé de la Secretaría del Ayuntamiento, Jurídico y Oficialía Mayor, yo no voy a ser participe y ni voy a ayudar a ningún funcionario que sea responsable en cualquiera de sus estructuras de esta que estamos hablando o en cualquier otra”.

Edgar Castro Cerrillo sostuvo que no se trata de un tema político ni de dimes y diretes, sino que se trata de actuar de una manera firme y responsable, “no podemos estar bajo ningún motivo tapando o solapando a ningún funcionario de la administración”.

Dijo que el ex coordinador de Educación tiene el derecho de acudir a las instancias legales para defenderse, como a la Junta de Conciliación y Arbitraje.