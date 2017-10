Niega Edgar Castro reservar expedientes de sanción y reta a contralor a demostrar que los ha entregado

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo negó reservar los expedientes de sanción a funcionarios y ex funcionarios de la administración municipal que fueron investigados por presuntas irregularidades por la Contraloría.

Incluso rechazó tener el caso de su secretario particular José Hilarión Espinosa, a quien se le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa luego de que se señalara como el presunto responsable de haber negado la entrada a Julio César García Sánchez a una sesión de pleno del ayuntamiento.

De acuerdo con la Contraloría municipal se han turnado a la oficina de Edgar Castro 18 expedientes de sanción a servidores y ex servidores públicos, en distintas fechas. Entre ellos se encuentra el caso de su secretario particular y el de la ex directora de Protección y Vigilancia Daphné García Galván, quien se investigó por haber autorizado obras de ampliación al hotel Casa Colorada, sin contar con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah).

Sin embargo, Edgar Castro aseguró que no todos han llegado a su despacho y retó al contralor a demostrar que ya han sido remitidos.

“No me acuerdo que sean 18, ha turnado algunos y hemos estado con el área jurídica analizando cada uno para que en su momento, las recomendaciones que ha hecho el contralor, se sancione en los casos que corresponda (…) Hay otros que no reconozco que estén en mi oficina, yo necesitaría que él (el contralor) entregara los acuses correspondientes. Los que tengo, están en trámite y revisión jurídica, no hay ninguno que yo quiera detener o no se sancione”.

Sin precisar cuántos, reconoció que tiene algunos expedientes que han sido entregados en diferentes fechas y que no han sido resueltos, no porque quiera proteger a los funcionarios o ex funcionarios involucrados, sino porque están en análisis jurídico para determinar si hay o no hay sanción, argumentó.

Sobre el caso de la ex directora de Protección Vigilancia dijo no acordarse el sentido del expediente, “y el de mi secretario particular ese no lo ha entregado, sin ánimo de entrar en controversia, todo aquello que se entrega debe de estar firmado y recibido, hay expedientes que él puede decir una cantidad pero no todos han estado en mi despacho”.

El alcalde se empeñó en negar que este guardando los expedientes y afirmó que es el primer interesado en que se resuelvan con agilidad.

Aseguró que su compromiso como presidente municipal es que todos los expedientes sean resueltos y no habrá protección para ninguno de los señalados.