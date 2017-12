Niega Sosa que reunión con funcionarios de León haya sido preelectoral; ‘se les pidió defender al gobierno que les paga’

León, Gto. El director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos, negó que la reunión que organizó para el alcalde Héctor López Santillana con 360 funcionarios tuviera tintes preelectorales.

Aunque, reconoció que sí se hizo un llamado para que los servidores públicos “defiendan” a la administración frente a las “grillas”.

“El llamado va a que sí nos debemos al municipio. Protegemos al municipio, y vamos a hacer respetuosos. Y cuidadosos y ajenos a meternos en ‘grillas’… La verdad, en mi opinión no tenemos por qué meternos en ese tema, no tenemos por qué enrolarnos, en eso”, indicó.

“Ese tema lo estarán resolviendo los actores políticos de nuestro estado, para todos los partidos y para todas las formas. Los funcionarios públicos simplemente tenemos una posición ciudadana, y ya tendremos el día de la elección nuestro derecho a manifestar en lo que creemos. Pero hasta ese día, debemos de ser muy respetuosos a la institución”, declaró Sosa Campos sobre el mensaje de López Santillana ante directores del gabinete y funcionarios cercanos.

El miércoles por la tarde, a puerta cerrada, el alcalde Héctor López Santillana hizo el llamado a empleados de confianza de la administración municipal para “volver a convencer a los ciudadanos”, en lo que sería la búsqueda de su reelección.

El director de Desarrollo Institucional comentó que en la “mesa de trabajo”, primero les hicieron una presentación con los indicadores del Programa de Gobierno. En esta se puntualizaron los avances, deficiencias y lo que falta por cumplir en las distintas áreas

Sosa Campos refirió que después el Alcalde dio un mensaje a los presentes con tres momentos de exposición. En la primera parte del discurso, se hizo un llamado para que la administración “no le quede mal a la sociedad y cumplir con los objetivos trazados”.

Agregó que en la segunda parte, López Santillana habló ante los presentes de que todas las áreas tienen que estar involucradas y esto incluye saber los resultados de las otras direcciones, para que se “sientan orgullosos de formar parte de la administración”.

“Cuando la sociedad nos cuestiona, bueno, establecer y aclarar que es lo que estamos haciendo. Es un compromiso de dar un poquito más…y es que te sientas orgulloso de formar parte en un ente público, y defiendas lo que hace la institución. Te involucres y lo proyectes…Esa fue la segunda parte del discurso”, relató Sosa Campos.

El director municipal enfatizó que el Alcalde transmitió a sus subordinados que integran su equipo cercano que “hoy se deben a la administración municipal, que es la institución que les paga”.

“Hoy nos debemos a la administración municipal, hoy nos debemos a la institución que nos paga, seamos muy cuidadosos de no ponerla en riesgo. Y seamos muy cuidadosos de no meternos en un momento que empieza a ser volátil de ‘grilla’…Hemos estado cuidado mucho que el funcionario no se vaya a una deshora, que el funcionario no vaya a usar el vehículo de una forma inadecuada, que el patrimonio no sé comprometa. En ese sentido fue el llamado”, manifestó.

Al preguntarle el por qué no se le permitió a los asistentes ingresar con su teléfono celular, Sosa Campos dijo que se tomó esa medida para que los funcionarios pusieran toda su atención al mensaje del Alcalde.

“Se les permitió a tres o cuatro personas porque era fundamental que tuvieran su celular, por ese médicos. Aunque solo se les pido escuchar el mensaje del Alcalde. Esto hasta como una medida de respeto y para que se escuchara completo el mensaje”, concluyó.