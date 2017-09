“No cederemos ante chantajes”, dice Ricardo Ortiz ante manifestación de transportistas y descarta aumento a la tarifa del pasaje

Irapuato, Gto. Rodeado de algunos regidores de varias fracciones, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no cederán a chantajes de los transportistas para que se dé el incremento a la tarifa del transporte público, y de seguir las manifestaciones actuarán en consecuencia de acuerdo a la ley.

“No es una revancha, este Ayuntamiento no responde a chantajes, no responde a presiones. Ellos argumentaron el tema de seguridad cuando en la realidad solo hay una denuncia por robo en un autobús, si me dijeran hay 100 denuncias pudiéramos decir que tenía razón la consiga de la seguridad”, dijo.

Ayer, cerca de 40 dueños, choferes, representantes legales de las empresas de transporte amagaron con una “marcha móvil” por la inseguridad.

Esto con el argumento de que hay entre ocho y nueve asaltos por semana. Los inconformes negaron utilizar esta protesta para presionar para el incremento a la tarifa, pues “eran los choferes quienes por voluntad propia se manifestaban”. Sin embargo algunos aseguraron desconocer que hacían en el lugar, pues los patrones los mandaron.

Ricardo Ortiz dijo que la mesa de diálogo sigue, y continúan analizando como mejorar el servicio de transporte en la ciudad.

El Alcalde fue tajante al decir que no habrá incremento a las tarifa, por lo menos este año. Esto dependerá, dijo, de si el servicio mejora.

“Definitivamente no habrá incremento de tarifas, que quede muy claro, por lo menos en este año. Ya veremos si la mejora del servicio permite, pero se estaba generando un rumor de la aprobación de tarifas, si se puso en la mesa pero romper el diálogo de esta manera no es lo correcto y no era el acuerdo, estamos por las clases populares y no habrá autorización del incremento de tarifas”.

Ortiz Gutiérrez aseveró que no habrá sanciones por la “manifestación” de ayer, pero si insisten actuarán en consecuencia, incluso aseveró que si no les es redituable a los transportistas que dejen el lugar para quien sí quieran.

Agregó que tampoco se els castigará porque los vehículos no tienen placas y estén en mal estado.

“Hay varias maneras garantizar el servicio a la ciudadanía a través de los medios que sean con otras empresas, si es un tema que a los transportistas ya no les conviene prestar el servicio que dejen en lugar para quienes quieran trabajar, la tarifa en irapuato es congruente con las del estado”.