Para AMLO, Márquez sería un candidato débil; ‘yo lo respeto en sus giras por Guanajuato’, le contesta

León, Gto. El gobernador Miguel Márquez Márquez le pidió a Andrés Manuel López Obrador que no se confíe ni lo desacredite, luego de que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que el guanajuatense no tiene la calidad moral para aspirar a una candidatura del Frente Nacional a la presidencia de la República.

López Obrador se encuentra de visita en la entidad y aprovechó para desacreditar la trayectoria del gobernador Miguel Márquez Márquez, cuyo nombre ha sido mencionado como uno de los posibles aspirantes a encabezar la candidatura federal del PAN (ahora con el Frente Nacional).

El líder de Morena reprochó que Miguel Márquez Márquez no haya realizado investigaciones contra el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, quien fue señalado por casos como la compra de terrenos para la fallida refinería de Salamanca y vinculado con la empresa “Cereales y Pastas Finas”.

Sobre estas declaraciones, el gobernador Miguel Márquez Márquez le advirtió a López Obrador que no debe confiarse porque “del plato a la boca, se cae la sopa”.

“Que no se confíe, que no se confíe (…) yo lo respeto, él ha venido creo que 3 veces a hacer sus giras con toda libertad, sin mayor problema y hemos sido respetuosos, yo seguiré siendo respetuoso pero que no se confíe porque del plato a la boca se cae la sopa”.