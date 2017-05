No descarta Samuel Ugalde más cambios en Seguridad de Irapuato; “todos están bajo evaluación”, dice

Irapuato, Gto. El recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, dijo no descartar más cambios en las direcciones generales de la dependencia luego de confirmar el cambio del coordinador de la Policía Auxiliar y la salida del ex secretario particular de quien fuera titular se Seguridad, Félix Servín.

“En su momento les haré saber las modificaciones que haremos”, explicó ante los probables cambios en la Secretaria, e informó que la evaluación a todos los directores se hace día a día con base en su trabajo. “No podemos determinar si el día de mañana haya una continuidad… No se descartan (más cambios)”.

Precisó que a su llegada como titular de la Secretaría hubo dos cambios, el primero fue la salida del secretario particular del extitular del área y del coordinador de los policías auxiliares; este último sustituido por Omar García Bautista.

Una área, dijo Ugalde, que se estará fortaleciendo es la dirección General de Proximidad a cargo de Julio Borja. Actualmente la dependencia trabaja con 15 elementos y abrirán otras 5 plazas para el área de criminología.