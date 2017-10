“Fuimos invitados”, dice regidor de Irapuato sobre viaje al partido América-Chivas; se gastaron 146 mil pesos del erario

Irapuato, Gto. “No fuimos de colados, nos invitó el municipio” dice el regidor del PRI Armando de la Cruz Uribe Valle, luego de que el municipio erogó 146 mil pesos en uniformes y el viaje a la Ciudad de México para ver el juego de América-Chivas como premio a los jugadores de la Copa Comunidades, viaje al que asistieron funcionarios municipales y regidores.

Es de recordar que los tres equipos ganadores de este certamen que se realizó entre comunidades de esta ciudad recibirían como premio un viaje a la Ciudad de México para presenciar el dicho partido.

A decir de Armando de la Cruz, al Municipio les dieron dos boletos, pero hasta Jorge Mendiola el director de limpia fue por la “experiencia” que tiene.

“No me cuelo, al salir de regidores me llegaron dos pases para asistir al partido, como me llegan invitaciones todo el año o algunas funciones a mí me los envían, no fuimos de colados, fuimos invitados por el Municipio. (De los funcionarios) fue gente de apoyo en él área de proximidad, Jorge Mendiola (director de limpia) por sus contactos y su experiencia cuando fue (de la porra) de los hijos de la mermelada sabia como meternos en los estadios”.

Del dinero que se gastó, dijo desconocer cuanto fue pero estaba dentro de la partida de la copa. El viaje lo calificó como “divertido, no fui aprender nada nuevo, he visto el clásico Real Madrid-Barcelona, en este como invitado porque no tomarlo”.

Otros integrantes del ayuntamiento que fueron “acompañar” a los jugadores amateur fueron la priistas Sharon Orozco quien se hizo acompañar de su progenitor Felipe Orozco; el regidor panista Pedro Alamilla Soto y su compañera de bancada Cecilia Vázquez, así como los regidores de Morena Rafael Rodríguez y el regidor del Verde Daniel Ruiz Barragán

El gobierno local explicó que se destinaron 146 mil pesos dentro del programa de la Copa Comunidades para comprar los uniformes, para el desplazamiento de los 4 camiones donde alrededor de 150 personas viajaron entre funcionarios y jugadores, así como el desayuno y la comida.

En la cena no se gasto porque la Bimbo patrocinó box lunch. De los boletos no se gasto recurso del erario porque los boletos fueron obsequios de Francisco Chacón el arbrito titular del juego de ayer y de la Federación Mexicana.