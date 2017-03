Mujeres asesinadas con violencia, otra muestra de la ausencia de estrategia en combate al crimen

León, Gto. La falta de una estrategia eficaz contra el crimen organizado ha provocado el aumento de asesinatos de mujeres en Guanajuato, así lo señalan activistas. En una semana fueron asesinadas por lo menos cinco mujeres en diferentes municipios lo que significaría un indicador alarmante.

Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, explica que las proyecciones estadísticas muestran que durante 2017 se esperaba un incremento de la violencia contra las mujeres, “porque la inseguridad está subiendo”.

Sin embargo, esto no es algo que no se pueda revertir, el problema tiene que ver con “que está haciendo agua toda la política pública de seguridad, si en algo se ha invertido a nivel federal y estatal es en ese tema”, dijo Cruz.

La activista recuerda que durante el anuncio del Programa Escudo iba a requerir una suma importante de inversión pues era lo que se requería para reducir la delincuencia. Sin embargo, no queda claro “bajo qué indicadores se invirtió todo ese dinero. Por lo menos, no cuadran los números entre toda la inversión en seguridad con la alza de inseguridad y de homicidios”.

Cruz reconoce que gracias a la presión social y a la inversión que ha hecho el estado en el tema de feminicidios ha provocado una disminución, por lo que cree que “el resto también se puede hacer. El problema tiene ahora que ver con los homicidios generalizados contra las mujeres”, que son resultado de delitos del fuero común, como robos, por lo que se puede prevenir. En cuanto a que algunas asesinadas por ajustes de cuentas, “no es que las mujeres están participando igual que los hombres en el crimen organizado y por eso las están ejecutando. Son diversas razones de los otros homicidios”, en ambos casos, “el Estado es el responsable y ahí no hay vuelta de hoja”.

Faltan estrategias eficaces

Para la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido, los cinco asesinatos de la semana “son hechos muy lamentables” y señaló que el IMUG está cerca de las familias, sin embargo, recordó que la institución es respetuoso del proceso penal “estos asuntos le tocan a la procuraduría y la procuraduría les ofrece los servicios de atención”.

Pulido explica que el gobierno está atendiendo la violencia de género “de manera transversal, de manera de cooperación, de manera integral con todas las dependencias, tenemos cuatro ejes de acción: prevención, atención, sanción y erradicación”.

Pero Cruz difiere de esto, en su opinión “falta mayor inversión, mejor estrategia, indicadores claros de todo lo que se ha invertido qué era lo que se iba a reducir, aquí es donde la población se pierde, pues no sabemos para qué sirvió el programa Escudo”.

Además observa que “no hay políticas integrales, no basta sólo disminuir la impunidad, no basta con mejorar la atención en las instancias correspondientes, si no hay política preventiva en instancias como las secretarías de salud y educación. Por eso sólo estamos viendo una disminución en impunidad”.

Y es que, para la activista, “la Secretaría de Seguridad no está previniendo la violencia contra las mujeres y eso no tiene que ver sólo con el IMUG. Este alto índice de delitos del orden común, el aumento en el índice de la participación de hombres y mujeres en el crimen organizado, es un tema de materia de seguridad y no hay una estrategia de seguridad”.

Las señales de alerta, tienen que ver con “que los niños, niñas, adolescentes y mujeres en Guanajuato están comenzando a participar en el crimen organizado, esto te habla de otras estrategias no atendidas: el tema económico. Podemos tener mucha inversión en el clúster automotriz, pero si no se atiende todo lo que se requiere para una mejor calidad de vida, no es mirar los problemas de forma aislada “ concluye la activista.

Coincide en esto la feminista Bárbara Varela, “el gobierno de Miguel Márquez ha hecho lo mínimo indispensable para simular que hay acciones en pro de la vida de las mujeres, hasta ahora no ha habido acciones ni mensajes contundentes contra el feminicidio en Guanajuato”.

La situación de violencia contra las mujeres es complicada “debido a una cultura machista y a las políticas estatales de primero la familia antes que la vida de las mujeres. Hoy con el crimen organizado apoderándose de Guanajuato los feminicidios se han disparado de manera descontrolada, aumentando no solo la cantidad, sino la saña. En donde los cuerpos de las mujeres se consideran objetos que se pueden desechar en cajuelas, tambos o baldíos”, señala Varela. Esto se suma al opaco manejo del dinero destinado a seguridad, “Márquez, hasta el día de hoy no ha dado cuenta de los recursos invertidos en el programa Escudo”, que no se reflejan en disminución de la violencia.