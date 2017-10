No hay ‘puerta giratoria’ ni ‘garantismo’, sistema acusatorio prioriza derechos humanos: Presidente de la SCJN

León Gto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, rechazó tajantemente que el juzgar en libertad a personas acusadas en su caso, de delitos federales, no representan una puerta giratoria, sino el orden jurídico que prioriza la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Durante este 2017, las críticas a las variaciones que presenta el sistema penal acusatorio han sido lanzadas principalmente desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, al calificarla de garantista, que no contempla la situación de inseguridad que vive el país.

En el caso de Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez ha insistido en que existe una puerta giratoria en lo concerniente a delitos del orden federal, concretamente en el caso de las detenciones de personas que porta armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Esa es la razón, según el mandatario estatal, de la escalada de violencia que vive la entidad.

Dicen que el sistema protege más a los delincuentes… -Se le cuestionó a Aguilar Morales “No pues, que nada más lean la ley y que vean que no”.

El presidente del Poder Judicial Federal, descalificó el término de la puerta giratoria y defendió la actuación de los jueces que a nivel federal siguen procesos apegados completamente a las directrices legales.

“En España se dice igual pero eso no es así. La verdad es que mientras existan jueces imparciales que dicten sentencias reales, el que esté en libertad una persona durante su proceso no quiere decir nada”.

Dijo que la menos en materia federal está convencido de que existen esos jueces, “en eso trabajamos todos los días en el Consejo de la Judicatura”.

“¿Posible (regresar al sistema anterior)? Los legisladores son los que determinan. La constitución es la que establece ciertos principios y a eso, mientras exista, nosotros nos atendremos” señaló.

Luis María Aguilar Morales participó en la Convención del Instituto Nacional de Contadores Públicos, con su conferencia magistral titulada “Seguridad Judicial”, donde reveló que anualmente la SCJN resuelve más de un millón 200 mil asuntos, de los cuales el porcentaje más alto, pertenece a los juicios de amparo.

Durante su ponencia, puntualizó que no se puede dar una condena a alguien si la conducta que está en el código no es exactamente aplicable. “Si no hay una aplicación exacta de la ley, que diga ‘al hacer esto vas a cometer un delito’, no existe el delito”.

Expuso que para que los actos de molestia sean legales es muy importante que las autoridades solamente cumplan con sus competencias, lo que la ley le permite.

“Si quieren hacer más de lo que la ley les permite, ese acto ya de por si es ilegal y ahí están los jueces de amparo para actuar”.

Aguilar Morales resaltó que el derecho a la justicia es un derecho fundamental, reconocido por todas las naciones en los tratados internacionales y además, conforme al artículo 57 constitucional, es gratuito en nuestro país.

“Ahora tenemos un nuevo sistema de justicia penal, que ha sido muy cuestionado, pero es que todos debemos acostumbrarnos con el tiempo a tener un nuevo sistema después de por lo menos 400 años en que vivimos el sistema anterior”.

Dijo que ahora se parte de la base de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nuestra constitución, subrayó, dice que las personas por regla general, no deben estar en la cárcel cuando se está llevando un juicio contra ellos. Excepcionalmente pueden estar en la cárcel y la constitución misma dice cuáles deben ser esas condiciones.

“Eso, lo digo yo como ciudadano, no estamos acostumbrados. Nosotros cuando acostumbramos a acusar a alguien y se le detenía, esperábamos que se fuera a la cárcel, que ahí pasara su juicio todo el tiempo. Es no es así. Los derechos internacionales exigen que la presunción de inocencia esté por encima de los demás”.

La cárcel preventiva sería necesaria, sólo cuando se pretenda proteger a la sociedad. “Si estamos hablando de un homicida múltiple, sabiendo que si lo dejamos en la calle pues sería una cuestión que pondría en riesgo a la sociedad”.

Durante su ponencia, el Ministro de la SCJN indicó que el término de la Seguridad Jurídica es la base sobre la cual descansan todos los derechos de la persona y es una garantía de los bienes con los que cuenta una persona. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo avala.