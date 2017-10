No hay unidad: la designación en el PAN para la gubernatura refleja división: Carlos Medina

León, Gto. El exgobernador Carlos Medina Plascencia, reprobó el “albazo” que se cometió en la última sesión del Consejo Político Estatal del PAN, al modificar sin previo aviso el orden del día para definir, de manera anticipada, la designación como método de selección del candidato a la gubernatura para el proceso electoral de 2018.

El pasado viernes 29 de septiembre los consejeros afines al grupo oficial de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, lograron la mayoría de votos para determinar la designación como método para proponer al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con 82 votos a favor, incluyendo los del dirigente estatal, Humberto Andrade y el secretario general del partido, Alfonso Ruíz Chico.

“Esto demanda unidad, demanda consenso. Demanda el ponerse de acuerdo para llegar a la designación. Pero más allá de esto, me parece que el proceso que se llevó el viernes no fue el más adecuado y no es la forma que se debe hacer en Acción Nacional”, señaló Medina Plascencia al respecto.