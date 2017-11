No he sido suspendido, son inventos: exregidor Julio César

Guanajuato, Gto. El regidor desaforado Julio César García Sánchez desmintió que haya sido suspendido de sus derechos partidarios por un año, pues al día de hoy no ha recibido ningún tipo de notificación de la Comisión de Ética y Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien le instauró un procedimiento desde el año pasado, por haber golpeado a su expareja.

Trascendió que la Comisión de Ética habría emitido la resolución el pasado lunes, lo que significaría que se le retiraría la candidatura bajo los colores del PRD, así como los financiamientos que se consideren para una eventual campaña política.

Aseguró que esto es una mentira del dirigente estatal Baltasar Zamudio Cortes, “yo no he sido notificado, al no recibir ninguna notificación no tengo el carácter de no suspendido, tan es así que yo he podido votar como consejero estatal en los últimos dos consejos estatales, el del domingo pasado que se realizó en Guanajuato capital y el de hace dos semanas en Celaya”.

Afirmó que se trata de grillas personales que el líder de los perredistas guanajuatenses “ha venido inventando” en su contra, por venganza a una serie de hechos y reclamos.

“Desde un inicio fue una revancha política por parte de él (Baltasar Zamudio) al quererme obligar a hacer cosas por parte de su dirigencia, a las cuales no me preste, y ante esa situación instauró un procesamiento en la Comisión de Ética”

Además, agregó que “hoy vuelve a revivir el tema, porque varios consejeros incluido yo, hemos venido exigiendo la salida de él como dirigente, ante esa suma de reclamos de que deje la dirigencia, retoma un tema que ya es obsoleto y añejo de querer suspenderme los derechos políticos”.

Julio César García aseguró que al momento no ha sido notificado sobre alguna suspensión de sus derechos, pero, si fuera el caso, adelantó que recurría a una impugnación por considerar que carece de fundamento.

“Tiene que haber una sentencia firme para hablar de una suspensión, porque esa resolución puede ser revocable a través del Tribunal Federal Electoral, puede ser impugnada. Claro que sí recurría a la impugnación porque está mal, en el supuesto de que se de suspensión hay que analizar jurídicamente la forma en la que fue sustentada y motivada dicha suspensión”.

En mayo pasado el Comité Directivo Estatal del PRD confirmó la solicitud para que la Comisión de Ética y Vigilancia que sancionara a García Sánchez por haber agredido físicamente a su expareja, conducta que consideran contrapuesta a los documentos y principios básicos del instituto político.

Cabe mencionar, que Julio César presentó su carta intención de reelección ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato apoyado por Hugo Estefanía Monroy de Cortázar y Serafín Prieto de Juventino Rosas, la diputada local Alejandra Torres Novoa, así como regidores y síndicos de esos municipios, y de Villagrán, Apaseo el Grande, y Acámbaro.

Antecedentes

Julio César García Sánchez fue denunciado penalmente por haber agredido físicamente a su ex pareja, a finales del mes de enero del 2016. En diciembre fue desaforado para que enfrentara el proceso penal en su contra. A lo largo del juicio de procedencia que se instauró contra interpuso varios recursos para alargar el proceso.

El perredista pidió licencia el 25 febrero del año pasado, obligado por su partido, hasta por 25 días para enfrentar la demanda, sin embargo, un día después presentó una nueva solicitud de licencia por más de dos meses.

Esta situación permitió la llegada, por primera vez, de Rubí Suárez Araujo, su suplente, quien se convirtió en la primera regidora transgénero del estado. Sin embargo, al cabo de dos meses Julio Cesar volvió al cargo.

Después de varios meses, y luego de que la jueza de control, Liliana Martínez, se negó a iniciar un proceso penal en contra de Julio César con el argumento de que tenía fuero constitucional, a mediados de ese año la Procuraduría General de Justicia del Estado envió al Legislativo un documento para que iniciará un juicio de procedencia para desaforar al regidor perredista y que pudiera enfrentar su proceso legal.

Fue hasta mediados de diciembre del año pasado cuando el Congreso del estado en una sesión secreta desaforó al entonces regidor perredista Julio César García por haber ejercido violencia física contra su ex pareja, tras una solicitud que promovió el propio partido a mediados de ese año. Y tuvo que separarse del cargo nuevamente.