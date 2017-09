No me retracto

Por: Adolfo Enríquez Vanderkam

Desde hace varias semanas he venido denunciando una serie de graves irregularidades en la Dirección General de Protección Civil en León, acompañando mis denuncias con “pantallazos” de una conversación por WhatsApp de Salomón Ocampo con un empresario gasero, audios donde se escuchan sus órdenes para impedir que trabaje una compañía gasera foránea en el municipio y de testimonios de afectados por la postura sospechosamente parcial del Director General en varios temas.

Producto de mis denuncias, Salomón Ocampo presentó una querella en mi contra por el supuesto delito de difamación, aduciendo que mis publicaciones le estaban provocando un gran estrés, problemas familiares y que sus subordinados ya no le tuvieran confianza, PERO NUNCA NEGANDO que mis dichos fueran mentiras. Me presenté en la agencia del Ministerio Público el pasado viernes a las 10 de la mañana, me reservé mi derecho de declarar, rechacé las imputaciones que se me hacen y como la carga probatoria le corresponde al “ofendido” y a la fiscalía, seguiré al pendiente de mi asunto apoyado por la distinguida abogada penalista Claudia Mireya Nieto González.

Se me hace una verdadera falta de respeto que Salomón Ocampo ocupe su tiempo y el tiempo de los abogados de la Presidencia Municipal para presentar esta querella, distrayendo al Ministerio Público de asuntos verdaderamente importantes y que urgen de su atención, pues los homicidios sin aclarar y el enorme número de denuncias por robos que sufre la ciudadanía, eso sí es prioritario. Hay más de 45 mil carpetas de investigación “durmiendo el sueño de los justos” y a los contribuyentes nos cuesta casi $60 mil pesos cada carpeta de investigación que se llega a judicializar. Si a eso le sumamos que Guanajuato está muy por encima de la media nacional en cuanto a IMPUNIDAD, pues es más notorio que el asunto del estrés desmedido que sufre Salomón Ocampo por mis publicaciones no es algo que impacte -ni importe- a los leoneses.

Y no me pienso retractar ni voy a decir de quién y cómo obtuve la información, y seguiré insistiendo que tanto síndicos como regidores deben revisar qué es lo que está pasando en la Dirección de Protección Civil, pues resulta ofensivo que el alcalde haya eximido de cualquier acto de corrupción a Salomón Ocampo, sin ni siquiera haberlo investigado.

Y hay tela de dónde cortar:

¿Por qué no se le permite a la empresa de gas TOMZA pertenecer al Comité de Prevención de Riesgos? Salomón Ocampo, sin atribución ninguna dice que por fuerza dicha compañía debe tener en León un centro de distribución y su licencia de uso de suelo, pero la Secretaría de Energía, encargada constitucionalmente de regular a los distribuidores de gas, le otorgó a gas TOMZA una concesión para distribuir gas en todo el territorio nacional. ¿No es sospechoso -y sin fundamento- la postura de Salomón Ocampo? ¿Hay algún tipo de acuerdo con las gaseras locales, que, dicho sea de paso, son monopolio? ¿Por qué impedir a gas TOMZA que venda su producto más barato, lo que representa un beneficio para los leoneses? No se les deja trabajar a los empresarios galleros, porque Protección Civil les exige para darles el visto bueno que cuenten con una licencia de uso de suelo para palenque, cuando esa figura no existe en el reglamento de Desarrollo urbano de León, pero sí autoriza al palenque Los Gavilanes que hagan peleas de gallos y también autoriza la realización de un derby para el mes de noviembre. ¿A unos sí y a otros no? ¿Cómo no quieren que piense uno mal con esa forma tan discrecional -e ilegal- de trabajar de Salomón Ocampo? ¿Cómo no pensar mal si Protección Civil dictamina ridículamente bajos el aforo de los negocios de la zona centro, solo para estarlos presionando, multando o chantajeando? ¿Cómo no pensar mal del Director de Protección Civil que MINTIÓ en la muerte de un joven en el estacionamiento del parque Domingo Santana, diciendo que fue por ataque al corazón cuando ya quedó de manifiesto que fue por electrocución? Claro que quería ocultar la verdad, pues quedó demostrado que Protección Civil no cumplió con su obligación de revisar las instalaciones y prueba de ello fue ese fatal accidente y la caída de un espectacular sobre las gradas. Por supuesto que tampoco debemos olvidar cómo la falta de protocolo casi cuesta la vida a varios leoneses cuando Protección Civil no cerró las vialidades del Malecón del Río y quedó gente atrapada por la crecida del agua.

Conclusión: La Dirección de Protección Civil con Salomón Ocampo al frente se ha convertido en una dependencia recaudadora, donde la facultad discrecional del director ha generado que se den actos de corrupción, intimidación y chantaje. La protección de la sociedad ha pasado a segundo término, pues los accidentes por flamazos, ahogados en presas y rescate tardío de heridos prueban que la cultura de la prevención no la prioridad ni el compromiso del cuestionado y señalado Salomón Ocampo.

De mi parte no claudicaré, seguiré denunciando y no me importa si por ello voy a la cárcel. Si mi postura salva vidas, luego entonces vale la pena.