Descarta Vicente Esqueda revancha política en su contra al no ser ratificado en el TJA

Guanajuato, Gto. El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Vicente Esqueda descartó que se trate de una revancha política, el hecho de que el gobernador Miguel Márquez Marquez no haya propuesto su ratificación en el Congreso del Estado.

En la sesión del pleno del Congreso se presentó la propuesta de Márquez para ratificar al magistrado Arturo Lara, cuyo periodo está por concluir, como el de Esqueda, quien es amigo cercano del senador Fernando Torres Graciano, contrincante de Diego Sinhué Rodríguez por la candidatura del PAN a la gubernatura del estado.

En entrevista señaló que no existe y tampoco es una obligación del mandatario estatal proponer su ratificación como magistrado, y tampoco consideró que sea una especie de golpe político.

“Yo no lo veo así, en lo personal, lo veo como una tarea, un trabajo (…) en lo personal el gobernador no creo que sea este tipo de personas que mezcle este tipo de situaciones, como habrá quienes si lo quieran ver así”.

Dijo ser respetuoso de aquellos que interpreten su no ratificación como una revancha política, pero reiteró que no considera que el gobernador Miguel Márquez use este tipo de situaciones de la manera en cómo se señala.

De hecho, agradeció al mandatario estatal el apoyo que le brindó cuando fue presidente del TJA, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Para mí es un logro llegar a estos siete años sin fallar a la encomienda, y tener esta tarea honrosa de impartir justicia administrativa, yo en lo personal estoy agradecido con el gobernador porque en la época que me tocó ser presidente, le hice solicitudes de apoyo para lo de la notificación electrónica para lo del juicio en línea y otros proyectos que hoy son parte esencial del tribunal”.

Vicente Esqueda dijo que sentirse satisfecho por los siete años que duró como magistrado, pues cumplió con sus objetivos, “me quedo muy satisfecho”.

Finalmente comentó que el próximo 15 de diciembre será su último día como magistrado del TJA, pues fue un 16 de diciembre cuando tomó protesta al cargo.