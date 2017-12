No te preocupes México, todo va a cambiar…

160 días son muy pocos para tener propósitos de cambiar la realidad de un país y sin embargo la estructura democrática de México que ha sido captada por la ambición de los partidos políticos y dentro de ellos por las pandillas que los controlan, se tomaron unos cuantos días para decirle a los mexicanos que tiene las fórmulas perfectas para cambiar, en la dirección correcta, en el menor tiempo posible, con el mayor beneficio posible, con el mayor alcance posible…

En realidad los mexicanos solo hemos sido torpes para no darnos cuenta que tenemos ante nosotros la solución a todos nuestros males… incluyendo los males históricos, los generacionales y los que están por venir… (Lo que cada quien quiera entender).

Las propuestas de los partidos políticos mexicanos de cara a los procesos electorales que están por venir ya son el tema central de los noticieros, la materia principal de los comentarios en las redes sociales y por supuesto el tema en la sobremesa de los hogares mexicanos. Todos partiendo de la decepción que les produce oír tantas banalidades en tan poco tiempo.

Al día de hoy la confianza de los mexicanos en los partidos políticos se encuentra en los más bajos niveles de aceptación: 9% (en efecto solo 9 de cada 100 mexicanos confía en los partidos políticos)

Pero habrá elecciones y el resultado de ellas es que tendremos un nuevo presidente del país.

No confiamos en los partidos políticos pero es la única manera pacífica de tener un gobernante. Todos los candidatos han estado involucrados en señalamientos de actos de corrupción y sin embargo tenemos que aceptar que de los propios partidos que aportan a los corruptos gobernantes, legisladores y jueces; tendrán que venir los nuevos gobernantes.

Quienes, por cierto, tienen como bandera principal de su campaña acabar con la corrupción, con la inseguridad y hacer crecer la economía de los mexicanos.

Es decir, no tenemos confianza en los partidos pero si creemos que “de las piedras puede salir sangre” empezamos a aceptar que Meade ciudadano por México, Anaya de frente por México y López juntos haremos la historia (que es como bautizaron sus coaliciones), conforme avanzan los días, polarizarán al país, enfrentarán a los mexicanos (como la pelea a sillazos entre perredistas y morenistas en Coyoacán, por ocupar la plaza.) Y al final de ahí tendrá que salir el relevo de Peña Nieto, del que todos los mexicanos deseamos que ya se retire, aunque nos amenace con volver y una vez “volvido” hasta le agradezcamos su amor a México.

A cinco meses de la elección, López es quien tiene mayor porcentaje positivo: 31% y también el mayor porcentaje negativo: 61% para los estrategas electorales es el enemigo a vencer (aunque también reconocen los estrategas que el mayor enemigo de López es el propio López.) Así que podemos esperar una cantidad importante de disparates de todos los candidatos; como la inteligente (él dijo que haría una campaña inteligente.) propuesta de Anaya de regalar dinero a todos… para que no nos preocupemos de tener con qué comer… Meade no recibe críticas porque no ha propuesto nada. Sigue ocupando su tiempo en la operación cicatriz con los de su partido. Una vez que no funcionó el concepto del “nuevo PRI”, ahora trabaja para vender la idea de un PRI ciudadano (qué falsa se lee esta afirmación…).

Nada cambia, hasta hoy, que la intención de votar de los mexicanos no sea mayor a 60%.

Por ahora solo a los puristas de la identidad partidista les alarma la naturaleza de las coaliciones, la realidad es que el pragmatismo ha dejado un solo mensaje a la sociedad mexicana: no importa lo que pienses, solo importa lo que sientas… llegada la elección el comportamiento electoral se distinguirá por votar sentimientos, no propuestas, no plataformas ideológicas, no estrategias, no soluciones, no cualidades de los candidatos… estarán votándose sentimientos…. y queda poco tiempo para que los aspirantes dejen los mensajes adecuados a capitalizar los sentimientos de los mexicanos en el momento de la elección. Si los que estén en la boleta electoral entienden el momento podrán comunicar algo importante en los debates que están programados y que por primera vez serán de perfil periodístico, es decir, podrían ser interesantes para dimensionar quienes son los que quieren gobernar este país.

*​ José Gerardo Mosqueda Martínez es presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato