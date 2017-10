‘Para Alfredo Castillo no vale la pena invertirle al Centro Paralímpico de Irapuato’, dice diputada tras reunión

Celaya, Gto. El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, dijo que no vale la pena invertir más recursos al Centro Paralímpico en Irapuato porque no es buena idea que esté ubicado ahí.

Adriana Elizarraraz Sandoval, diputada federal del PAN e integrante de la Comisión del Deporte, señaló que sostuvieron una reunión con el titular de la Conade, quien les dijo en una de sus contestaciones que no era una buena idea que estuviera en Irapuato, por las distancias y los accesos.

Agregó que se trata de una insensibilidad de su parte, pues desconoce del tema, ya que está el Paralímpico está a media hora del aeropuerto del bajío y a tres horas de la ciudad de México por carretera.

Elizarraraz Sandoval, dijo que espera que pronto de una respuesta a los guanajuatenses y todos los deportistas, porque es un inmueble muy bueno que puede albergar a los mismos y que seguirán insistiendo en el tema, para que lo pongan en funcionamiento o bien que lo entregue al estado para que este sea quien lo opere junto con el municipio.

El Gobierno Federal encabezado por Felipe Calderón, invirtió más de 370 millones de pesos en el Centro Paralímpico Nacional.

Éste fue inaugurado en marzo de 2012 y a partir de esa fecha, ha sido un ‘elefante blanco’ y víctima de constantes robos.

La última vez que sufrió actos vandálicos fue en agosto de este año y en total las pérdidas que ha sufrido alcanzan ya los 20 millones de pesos.

Ricardo Ortiz, actual alcalde de Irapuato, ha declarado en varias ocasiones su intención de ponerlo a funcionar de nueva cuenta, pero se ha enocntrado con trabas en los gobiernos estatales y federales.

“Yo todavía no quiero cerrar ese tema con la Conade, y no quiero entorpecerlo con declaraciones que nos vayan a afectar, pero pareciera que a alguien no le interesa la apertura del Paralímpico; nosotros no vamos a caer en esa situación, vamos a esperar hasta que definitivamente no haya más que decir”, expresó.

Otra que ha intentado reactivar el paralímpico fue la diputada federal por el PAN, Lorena Alfaro, quien en mayo de 2016 anunció que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación que revisara quién fue omiso en este caso para que se le sancionara y después se le exigiera a la Conade una solución al tema.

Por su parte el gobernador del estado, Miguel Márquez ha pasado la responsabilidad al gobierno federal, al asegurar que “han quedado a deber”.

“La Federación quedó a deber pero con ganas, se acabó el tiempo, es una responsabilidad netamente federal, así, tajante, no es posible que con tanta inversión se tenga ahí abandonado el lugar”.