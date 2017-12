Nombres se suman a lista del Club León, los que están se preparan

León, Gto. Mientras la lista de posibles refuerzos para el Club León se sigue engrosando los extranjeros que llegaron el torneo pasado, quieren minutos para mostrar de lo que son capaces.

Ahora es el brasileño Gedoz el que suena como una posible refuerzo del conjunto esmeralda según señala el periodista Paco Vela, quien también señala que los Verdes solamente están buscando prestamos.

Mientras tanto, dentro del equipo, los extranjeros que llegaron el torneo pasado con un paso muy opaco por el Club León buscan una oportunidad de mostrar su valor y cambiar la impresión que dejaron.

El argentino Maxi Ceratto, quien llegó desde Chile el semestre pasado asegura que quiere una oportunidad este torneo.

“Cuando hay mucha competencia no puedes dar margen, no te puedes dar el lujo de estar tres o cuatro semanas de estar afuera porque se pierde mucho terreno y se hace difícil por eso hice hincapié en trabajar esta pretemporada con mucha conciencia porque sabiendo que estar bien físicamente, las condiciones las tengo y sé que las oportunidades las voy a aprovechar, lo poco que me tocó jugar el torneo pasado me hicieron saber que lo hice bien y sé que necesito más partidos, más minutos, eso me lo tengo que ganar en el día a día y estar preparado cuando me toque”, dijo.

“Siempre tenemos más cosas para mejorar, creo que si puedo estar fino en la última puntada puedo hacer grandes cosas y ayudar mucho más al equipo, eso el profe y mis compañeros me lo hacen saber y para eso trabajamos para estar más fino”, agregó Maxi.