Notario influyente, autoridades y parte de su familia intentan inhabilitar y despojar a adulto con discapacidad en León

León, Gto. Jorge Arturo Zepeda Orozco, titular de la Notaría Pública número 100 ha intervenido en un juicio de interdicción que tiene el objetivo de quitarle los derechos jurídicos a una persona para lograr que sea declarado como incapacitado y que no se le permita el derecho ejercer actos de dominio a propiedades que le fueron heredadas.

Haciendo uso de sus contactos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, Zepeda Orozco ha declarado como testigo contra una persona que, no obstante padecer una discapacidad como secuela de una enfermedad infantil, ha llevado una vida normal en los últimos 50 años.

Además, el notario ha caído en contradicciones pues ha dado fe en documentos donde califica a Salvador Gama Ramsden como “capaz” y posteriormente declarado ante el Ministerio Público que considera que no es apto para realizar actividades jurídicas.

Beatriz Ramsden, madre de Salvador Gama Ramsden interpuso un juicio de interdicción con el que se solicita que su hijo sea declarado incapaz y que las propiedades que heredó tras la muerte de su padre, le sean retiradas. Este juicio es llevado por el abogado Mario Méndez.

Como parte del proceso, autoridades Ministeriales recibieron la orden de “levantar” a Salvador Gama Ramsden y llevarlo a declarar ante las autoridades. Esta acción se realizó con total irregularidad y sin respetar los derechos de “Chava”, por lo cual ya se presentó un queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Mario Méndez y Zepeda Orozco -cuya esposa es la exlegisladora panista Luxana Padilla- estarían utilizando sus contactos y posición para intervenir en un juicio familiar que tiene el objetivo de despojar a Salvador Gama y perjudicar de manera indirecta a su hermano Julio Gama.

Pleito familiar lleva a juicio de interdicción

Salvador Gama Ramsden nació en 1952, al poco tiempo de nacido tuvo una complicación de salud que impidió que su cerebro tuviera un desarrollo normal, de tal forma que creció con un leve retraso mental. Esta condición no le impidió desarrollarse en diversos aspectos.

“Chava” como lo apoda su familia, es hermano de Julio César y Guadalupe Patricia. Los tres son hijos de Don Salvador Gama Carpio y Beatriz Ramsden Boullosa, quienes han dedicado su vida a la industria en el municipio de León.

Cuando joven, “Chava” vivió algún tiempo en la Ciudad de México, con unos parientes, y tras el sismo de 1985, colaboró en los equipos de rescate, logrando salvar a algunas personas que habitaban en edificios contiguos a donde él estaba. Tras este incidente, Salvador regresó a vivir a casa con sus padres.

Desde entonces, “Chava” permaneció al cuidado de su papá, Don Salvador y su mamá, Beatriz. Mientras que sus hermanos, cada quien por su cuenta, contrajo matrimonio y comenzó una vida independiente.

En el año 2016, la salud de Don Salvador comenzó a agravarse y previendo consecuencias trágicas, quiso poner todo en orden y cerciorarse de que “Chava” tuviera las condiciones económicas y de apoyo familiar para que pudiera salir adelante.

Don Salvador y “Chava” eran copropietarios de una finca ubicada en la colonia Independencia. El jefe de la familia decidió que esta propiedad fuera vendida a su otro hijo, Julio y que el efectivo quedar a en una cuenta para que “Chava” pudiera disponer del dinero y tener flujo de efectivo.

Tras el fallecimiento de Don Salvador iniciaron los conflictos familiares por la posesión de los bienes. Guadalupe Patricia, -hija del matrimonio Gama Ramsden-, al parecer convenció a su madre de que iniciara un juicio de interdicción contra “Chava” para declararlo como incapaz y retirarle las propiedades a su nombre.

Además de que han hecho acusaciones contra Julio de tener viviendo a Chava, en su domicilio contra su voluntad. Aun cuando él decidió dejar la casa de sus padres para ir a vivir con su hermano.

Avala contrato de compra-venta

En febrero de 2017, Don Salvador Gama Carpio dispuso que su hijo Salvador Gama Ramdsen -con quien era copropietario de una finca- la vendiera a su hermano, Julio Gama Ramsden. Para darle legalidad al trámite, contrató al notario Jorge Arturo Zepeda Orozco, quien no tuvo ningún inconveniente.

En un documento firmado por Zepeda Orozco el 17 de febrero de 2017, el notario avala el contrato de compra-venta de escritura número 49 072 en donde Don Salvador Gama Carpio, se acredita como propietario que goza del “usufructo vitalicio” y Roberto Salvador Gama Ramsden funge como copropietario en calidad de “nuda propiedad” (es decir que no obtiene beneficios económicos de la misma). En ese mismo documento, Julio César Gama Ramsden fungió como comprador.

Zepeda Ororzco certificó que Salvador Gama Carpio, Roberto Salvador Gama Ramsden y Julio César Gama Ramsden son aptos para celebrar el contrato de contraventa de una propiedad ubicada en la colonia Independencia y por la que se hizo un intercambio económico de más de 2 millones de pesos.

En el documento consta lo siguiente:

“Yo el notario, doy fe y certifico la certeza del acto. Que los comparecientes son de mi conocimiento a los que conceptúo con capacidad legal para otorgar el presente acto sin que nada en contrario me conste, quienes por sus generales manifiestan ser mexicanos, Don Salvador Gama Carpio (…) Roberto Salvador Gama Ramsden (…) y Julio César Gama Ramdsen”.

La compra-venta de esta propiedad fue promovida por Don Salvador Gama Carpio, previendo que a su muerte, la propiedad pasaría a ser únicamente de su hijo Salvador Gama Ramsden y creyendo que lo más conveniente sería que Julio César administrara el predio mientras cuidaba de la integridad y bienes de su hermano.

La firma de Zepeda Orozco, en este documento, avala la capacidad que Salvador Gama Ramsden tiene para realizar ese contrato de compraventa.

Dos notarios más avalaron la capacidad que tiene Salvador Gama Ramsden para hacerse responsable de actos jurídicos.

El 12 de julio de 2017, el notario público número 78, José Antonio Ochoa Álvarez avaló que Roberto Salvador Gama Ramsden otorgó un poder a Jaime Mauricio Gama Borja para hacerse cargo de “pleitos y cobranza” además de otro “poder general para actos de administración”.

Posteriormente, el 20 de julio de 2017, el notario público número 83, Octavio Lizardi Nieto avaló que Roberto Salvador Gama Ramdsden era capaz de otorgar a Daniel Morales Padilla el poder general para créditos y cobranzas.

Zepeda se retracta y funge como testigo

Sin embargo, durante una declaración ante el Ministerio Público, Jorge Arturo Zepeda Orozco se presentó como “testigo de hechos” y se retracta al señalar que considera que no considera como una persona apta a Roberto Salvador Gama Ramdsen.

En esta declaración, el notario quien declara en calidad de “amigo de la familia” y menciona que conoce a Beatriz Ramsden y conoció a Don Salvador Gama Carpio, quien presuntamente tenía preocupaciones por el estado de salud de su hijo Salvador: “me comentó el señor Salvador que estaba preocupado por Robelto Salvador, ya que contaba con una enfermedad, la cual le generaba una discapacidad mental manifiesta”.

Pese a que existe un aval en donde Zepeda Orozco califica como “capaz”, en su declaración posterior al Ministerio Público, el notario menciona que él siempre le recomendó a Salvador Gama Carpio que hiciera un cambio en las propiedades que tenía a nombre de Chava.

“Yo le recomendé primeramente que tenía que demandar el estado de interdicción que tenía su hijo, con la finalidad de que a falta de él, hubiera quién lo representara, que incluso oportunamente le podía designar un tutor y desde luego un curador (…) pero Salvador hacía mucha desidia pero al dialogar con él, yo lo que podía percatarme era que le costaba trabajo aceptar que se le declarara el estado de interdicción a su hijo”.

El notario Zepeda Orozco es consuegro de Guadalupe Patricia Gama Ramsden, de tal forma que podría estar utilizando su condición de notario y sus contactos dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado para beneficiar a un familiar.

Pese a que la declaración del abogado ante el Ministerio Público contrasta con el aval que dio apenas en el mes de febrero, las autoridades no han avanzado en el desahogo del caso por interdicción contra Chava.

“Levantan” a Chava

El 22 de mayo de 2017, una vez que ya se había iniciado el proceso de interdicción contra Chava, éste fue “levantado” por agentes de la Policía Ministerial y llevado ante el Ministerio Público para declarar.

Chava, -quien labora en la empresa que dirige su hermano Julio- había salido de sus oficinas a bordo de una camioneta manejada por un chofer. El vehículo fue interceptado y agentes ministeriales, sin una orden por escrito, exigieron que Salvador se presentara a declarar ante el Ministerio Público.

El chofer dio aviso a Julio y de inmediato enviaron a un abogado para verificar cuál había sido el motivo de esta orden de presentación. Cuando Chava llegó al ministerio público, ahí ya se encontraba el notario Zepeda Orozco, aunque este afirmó que iba en calidad de amigo.

Durante la entrevista hecha a Chava, él dio fe de tener 63 años y haber estudiado algunos años de primaria aunque no logró acordarse exactamente de cuántos.

Chava confirmó que vive con su hermano Julio y que decidió abandonar la casa de sus padres tras la muerte de Don Salvador debido a que: “una hermana me aventaba y me hacía cosas y me empujaba (…) cuando murió mi papá todo cambió, yo era tan contento y después todo se desmoronó y antes de que mi papá falleciera como en septiembre, Patricia vivía en Manzanillo y vino a enterrarlo a mi papá y hay cosas que a mí me duele, es decir me duele recordar”.

Esta orden de presentación tenía el objetivo de que Chava, bajo observación psicológica, fuera declarado como incapaz o con alguna condición mental que demostrara que no es apto para tener actividades jurídicas.

La entrevista fue desechada pues Chava no era capaz de orientarse ni reconocer qué tipo de cuestionario se le estaba realizando. Hasta el momento, el caso continúa en proceso.