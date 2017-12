Obispo de Irapuato invita a ciudadanos a asumir los retos para salir de la crisis social y humana

Irapuato, Gto. El obispo de la diócesis de Irapuato Enrique Díaz Díaz desea a los ciudadanos qué el nuevo año este lleno de bendición, gracia, esperanza e invita a los ciudadanos asumir los retos de sembrar, construir y fortalecer la fe para salir delante de la crisis social y humana que se padece. La diócesis sé enfocarán a los jóvenes y a la familia.

“Me da tristeza cuando muchos jóvenes son secuestrado por la ambición, por el poder, por el crimen, por los vicios, cuando tienen tanta fuerza, tantos anhelos, tantas capacidades, tantos espacios para buscar y hacer el bien”, resaltó el Obispo en un comunicado.

En el mismo pidió a los adolescentes que se esfuercen por encontrar en grupos de amigos, de pandillas, y otros grupos parroquiales un espacio donde realizarse, donde encontrar caminos para ir creciendo

Trabajarán con la familia y los jóvenes

Enrique Díaz comparte sus tres deseos pastorales:

1. Hacer operativo el Plan Diocesano de Pastoral. “Me gustaría en relación con la familia, jóvenes y adolescentes que estas opciones pastorales preferenciales puedan encontrar caminos para que se hagan realidad”

Invita a esforzarse todos en formar familias que sean “un hogar e iglesia doméstica”; “que en las familias se palpe el amor que Dios nos tiene”, pues la familia es el mejor lugar para vivir la experiencia de Dios a través de la paternidad, maternidad, la experiencia del amor conyugal, la experiencia de ser hijos y de ser hermanos.

Igualmente, los jóvenes los llama a que se aventuren, a que se lancen, a que no pierdan el entusiasmo y las ganas de transformar el mundo. Recuerda que estamos en el Año de la Juventud, del Sínodo de los jóvenes, entonces que ellos puedan lanzarse a transformar la sociedad.

“Me da tristeza cuando muchos jóvenes son secuestrado por la ambición, por el poder, por el crimen, por los vicios, cuando tienen tanta fuerza, tantos anhelos, tantas capacidades, tantos espacios para buscar y hacer el bien”, resalta del Obispo de Irapuato.

Pide a los adolescentes que se esfuercen por encontrar en grupos de amigos, de pandillas, y otros grupos parroquiales un espacio donde realizarse, donde encontrar caminos para ir creciendo humanamente, afectivamente y también en su relación con Dios y con la Iglesia.

2. Protagonismo de los laicos. Es el segundo deseo, de Mons. Enrique. Dice que los laicos cada día van asumiendo más su papel de protagonistas cristianos, que es su derecho y obligación a construir la Iglesia. A veces “nos hemos hecho paternalistas y pensamos que Iglesia son los sacerdotes y las religiosas”. La Iglesia somos todos los bautizados, por eso el laico cristiano debe asumir ese papel que lo lleva a comprometerse en la política, en la transformación de la sociedad.

3. Conciencia y cercanía con los pobres y marginados, también con las víctimas de la violencia. Es el tercer deseo del Obispo: “No quisiéramos que existieran personas que se van quedando marginadas, pero como Iglesia Diocesana, como Madre que es la Iglesia tenemos que asumirlos, quererlos, hacerles sentir cariño y protección”.

Retos

Están llamados a asumir en el año nuevo: Sembrar. Si uno no siembra no cosecha; el campesino es muy consciente de esto: cuando no se siembra no se tiene esperanza. Hoy necesitamos seguir sembrando esperanza, valores, sembrando sobre todo Palabra de Dios y la fe.

Construir. Es muy fácil criticar y decir las cosas que están mal. Sin embargo, cada uno de nosotros debe esmerarse en ir construyendo; construyendo las familias, la comunidad, construyendo también la Iglesia.

Fortalecer. Esta es una diócesis riquísima en valores, tradición, religiosidad y experiencia de Dios, pero todo eso se necesita fortalecer. Si no seguimos sembrando, construyendo y fortaleciendo vamos a perder el rumbo. Es cierto que lo que de inmediato preocupa es la violencia, el crimen, los robos, las dificultades. Todo eso y más cosas nublan el panorama, pero nuestro principal objetivo es poner el remedio desde la raíz, hay que prevenir esos males desde la siembra de valores, construyendo las familias,