Off the record 12 de diciembre 2017

Márquez, mejor cantar que gobernar

Los casos difíciles no son para Miguel Márquez. Así de sencillo. Lo suyo, lo suyo, son los temas menores; las corridas de toros, el halloween… La cantada.

A los ya brutales actos de violencia, cada vez más cuantiosos y crudos, una vez más les sacó la vuelta.

Ayer en Salamanca, se le cuestionó sobre los asesinatos de familias enteras ocurridos en la última semana y su respuesta fue una olímpica evasión; “son las familias las que están tomando decisiones equivocadas”.

Ayer también se le cuestionó sobre el más reciente escándalo que, en su gobierno, implicaría un acto de corrupción y sí, le saco la vuelta.

Le endilgó la responsabilidad de contestar, no a Isabel Tinoco su Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, sino al contratista principal: su director de Comunicación Social, Enrique Avilés Pérez, quien solo apostó a defender a la propia empresa, que hasta ahora, no ha comprobado no ser ‘fantasma’.

Por eso, el pasado 8 de diciembre en la cena de pensionados de la Universidad de Guanajuato, justo horas antes de que masacraran a una familia entera en el municipio de Cortazar, de relajarse y echarse un palomazo.

Si Márquez tiene talento o no para cantar, eso sí ya es un tema menor.