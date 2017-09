Off the record 15 de septiembre 2017

Éctor Jaime Ramírez Barba quiso llenar el vacío del enorme Palacio Legislativo en la visita de la precandidata presidencial panista Margarita Zavala, con un despliegue de “humor” que resultó contraproducente.

Cuándo la ex Primera Dama preguntó por el resto de los legisladores panistas, en vista de que solo la acompañaron tres de los 19 miembros de la fracción, el coordinador y presidente de la Junta de Gobienro quiso verse ingenioso y le respondió “no hace falta, yo los represento a todos”.

Por supuesto, nadie se rio, no lo hubiera hecho ni Christian Cruz entrenado para festejar las gracejadas del pastor panista. Zavala solo reflexionó al respecto preguntando si también cuando cada uno de los diputados de mayoría quisiera reelegirse, los iba a representar el médico leonés.

La molestia de Margarita se expresó con más evidencia cuando se negó a tomarse una foto general con sus acompañantes en el enorme y desolado salón de Pleno.

Los acompañantes de la precandidata tampoco se ahorraron comentarios, sobre todo el de que una cosa es tener una simpatía diferente en materia de precandidaturas, pero otra muy distinta exhibir grosería y desplantes.

Saben sin embargo, que no es cosa de Ramírez Barba, que no se manda solo y ahora menos que nunca, sino de su jefe político, el gobernador que ya no quiere quedarse en su palacio y sueña con que Ricardo Anaya le tienda la mano con alguna oferta, así sea la de secretario adjunto del CEN panista, como le pasó a Juan Manuel Oliva con quien cada vez tiene más en común.

No fue la semana de Ricardo Narváez

Primero por el tobogán en el que se deslizó uno de sus protegidos más queridos, el magistrado de justicia administrativa Cuauhtémoc Chavez Muñoz, quien casi termina la semana sentado en la esquina y ostentando un cucurucho con orejas, después por el altercado que sostuvo con el editor de un portal irapuatense, esta no fue la semana de Ricardo Narváez, el secretario particular de Miguel Márquez y lord protector de la campaña dieguista entre el funcionariado.

Narváez le había asegurado a Márquez que el de Chávez era un perfil inmejorable para desempeñarse como una cabeza de puente del Ejecutivo en el Tribunal de Justicia Administrativa. En eso de la cercanía no se equivocó, puesto que en medio de la crisis por el título de doctor honoris causa de un instituto más balín que las academias batalla para señoritas, Chávez no pensaba en otra cosa que en recurrir al secretario particular para que lo asesorara.

Y cuando todavía no acababa el pitorreo sobre el magistrado que imparte justicia administrativa con un diploma de juguete a sus espaldas para hacerlo ver más “docto”, surgió el tema del periodista que se quejó en redes de la intimidación que sufrió a manos de Ricardo Narváez, por haber publicado una nota sobre la boda del funcionario.

Más vale que en este fin de sexenio, el poderoso secretario particular dador de chambas y cuidador de los miembros de las familias políticas en el poder, como la suya propia, la del gobernador Márquez y hasta la de Alfredo Ling, se tranquilice y piense con frialdad.

Ya pasó la temporada de tirar cuetes y llega la de recoger varas.

Arroyo Vieyra, off side al final de su carrera

En terrible fuera de lugar puso la investigación periodística del diario español El País al exlegislador y actual embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra. La existencia de una cuenta bancaria de 1.2 millones de dólares en un paraíso fiscal resulta inexplicable e inexplicada, a menos que recurramos a la picaresca política mexicana.

Lo menos que indica es un uso de espacios de poder e influencias para realizar actividades paralelas que definitivamente caen en el tráfico de influencia. Toda proporción guardada, es la misma situación de la que se acusó en el pasado a legisladores poderosos e influyentes como Diego Fernández de Cevallos o Fauzi Hamdan, ambos panistas.

Ese es el México y la política que necesitamos erradicar si queremos que el país se transforme mínimamente y llegue al simbólico quinto partido en términos de democracia, de eficacia gubernamental, de juego limpio y de freno a la impunidad, todo ello para contrarrestar la obscena desigualdad que padecemos.

Por eso, esos políticos ni remotamente pueden intentar los cambios que urgen. Constituyen una generación podrida que echó a perder la posibilidad de un cambio envuelta en la retórica de la realpolitik, del “se hace lo que se puede”.

Los otros políticos, los que se solazan en la desgracia de Arroyo pero que esconden comportamientos iguales, peores, o quizá menores pero no menos censurables, no se dan cuenta de que cada nuevo escándalo los implica por igual.

Parece que la única consigna posible es “que se vayan todos”, pues con ellos no hay manera.