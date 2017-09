Off the record 20 de septiembre del 2017

La insensibilidad ante tragedias no distingue colores partidistas. Ya se había evidenciado la falta de respeto del asesor priistas Ángel Osorio y de la secretaria de Acción Juvenil, Briseida Magdaleno.

El sismo que sacudió estados como Oaxaca y Chiapas hace apenas poco más de una semana, fue utilizado por los jóvenes políticos para hacer chistes y utilizar la tragedia para el proselitismo político.

Doce días después de la tragedia por el sismo que ha dejado más de 300 mil damnificados, se registra un nuevo terremoto que ahora ha dejado decenas de personas fallecidas en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla y Guerrero, además de edificios derrumbados y miles de personas organizadas para sacar de los escombros a personas con vida.

Sin embargo, la nueva tragedia en México ha dejado ver la peor parte de un joven político guanajuatense. Se trata del regidor del PVEM en el municipio de Moroleón, Roberto Fonseca.

El edil reportó en su cuenta de twitter el sismo que provocó que en el municipio del sur de Guanajuato se hicieran evacuaciones, pero en lugar de compartir información de utilidad para la población, pidió que se le llevara una torta de milanesa para “el susto”.

Horas más tarde fue borrado el tuit ante la ola de críticas por el desastre que se vive en otras entidades por el movimiento de la tierra que tampoco distinguió al llamado “Pueblo Feliz”.

La sanción a Fernando Olivera y la vicegobernadora

Lo dicho, cada vez más, conforme se acerca el fin del sexenio, Miguel Márquez se empata con su antecesor y mentor Juan Manuel Oliva.

Como en las postrimerías del sexenio pasado, las acusaciones de corrupción en el seno del gabinete estatal se resuelven con sanciones descafeinadas. Oliva mando unos días a descansar a Genaro Carreño, secretario de Obra Pública; y a José María Anaya, titular de Desarrollo Agropecuario.

Ambos eran los responsables de proveer dinero a las aventuras políticas de Juan Manuel en casa y en el exterior. Los malpensados creen que se quedaban con el cambio en cada mandado que hacían.

No obstante haberlos sorprendido in fraganti en manejos fuera de la ley, el titular de la Gestión Pública, Luis Ernesto Ayala, no pudo ir más allá en las acciones correctivas, pues la sanción fue mediada políticamente.

A la postre, Carreño incluso logró litigar y ganar una candidatura a diputado federal; mientras que Anaya se encaramaba en la dirigencia municipal del PAN en su natal Cortazar y peleaba sin éxito la alcaldía.

La diferencia de ahora con aquel entonces, es que Luis Ernesto Ayala se inconformó con la intervención desde la gubernatura en su esfera de responsabilidad y le presentó la renuncia a Oliva, dando lugar a que ascendiera Gilberto Enríquez como secretario de la Gestión Pública. Hoy no se ve ni por equivocación que Isabel Tinoco esté pensando en inconformarse con Márquez y mucho menos renunciar.

Las similitudes pesan más. Igual que en aquel entonces, hace un sexenio, la figura poderosa a la vera del gobernador, entonces Oliva y hoy Márquez, es la misma: la poderosa consejera Juana de la Cruz Martínez Andrade, entonces vocera del gobierno y hoy coordinadora de estrategia política.

No por nada, a Juanita, como la conocen sus cercanos, ya le dicen la vicegobernadora.

*Con la colaboración especial de Carmen Pizano