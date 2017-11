Off the record 22 de noviembre 2017

No se ha caracterizado como un edil que lance declaraciones concienzudas. Sus intervenciones en la sesiones del Ayuntamiento son escasas o casi nulas.

Sin embargo, sale al quite cuando se trata de seguir las líneas oficiales, las directrices que se marcan en el círculo cercano al alcalde Héctor López Santillana. Tal fue el caso de la sesión de la Comisión de Gobierno que se realizó ayer, en la que se definió un nuevo intento por sancionar a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibañez.

En la instantánea, Luis Ernesto Ayala se comunica directamente con el director de Función Edilicia, subordinado directo de la Subsecretaria del Ayuntamiento, Edith Muñoz, y por lo tanto parte del equipo del estratega lopezsantillanista, Felipe de Jesús López Gómez. Según se aprecia, la voluntad del contralor fue tema en intercambios de texto anteriores.

Se trata del presidente de la Comisión de Gobernación siendo asistido de manera directa por personal de la Secretaría del Ayuntamiento ¿se trata de una prerrogativa disponible para todos los ediles por igual?

Los ilógicos reconocimientos para Guanajuato

Para algunos cercanos a la cuarto de guerra del gobernador Miguel Márquez, ha comenzado la agenda preparada para una eventual solicitud de licencia.

Y es que en esta semana se han dado reconocimientos, certificaciones y distinciones para un estado de Guanajuato que si en algo se ha caracterizado, es un desdén por los derechos humanos, la revictimización de la mujer y de asonadas negligencias en las estrategias de seguridad catapultando los índices de violencia a niveles nunca antes vistos.

¿Cómo legitimar una certificación cuando la realidad social es completamente distinta?

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, llegó a Guanajuato para entregar certificaciones al Ejecutivo y al Legislativo en Igualdad Laboral y No Discriminación.

El primer cuestionamiento es inevitable si volteamos a ver el gabinete de Miguel Márquez Márquez. ¿Igualdad laboral? Cuando solo hay una mujer en el gabinete legal, se trata de Isabel Tinoco.

Hablan de la No Discriminación cuando lo mismo se puede refutar si valoramos la discriminación como un tipo de violencia y en la Secretaría de Educación de Guanajuato cada día es más recurrente los casos de violencia sexual a los menores de edad, por cierto, sí, la SEG fue una de las certificadas.

Tampoco se puede dejar de mencionar la certificación para la Secretaría de Turismo, dependencia de la que fue despedida una colaboradora por denunciar el acoso que sufría por parte de Omar Murillo Núñez.

Al Congreso del Estado le otorgaron la misma certificación, cuando está el claro señalamiento por la ausencia de protocolos para atender casos que se presenten en el Palacio Legislativo. Habrá que recordar que hay un procedimiento abierto en la Procuraduría de los Derechos Humanos por el “chiqueo” del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez a una reportera.

Lorena Cruz vino a vanagloriarse de las acciones de Guanajuato, gracias a la buena relación de Juanita de la Cruz con la titular de Inmujeres.

Así, la ex vocera de Juan Manuel Oliva refuerza su fortaleza como la funcionaria más influyente en el cierre del sexenio de Márquez.

El Gobierno de Guanajuato anunció que firmó con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes un “Acuerdo de Voluntades” en el que “ratifica su compromiso para la protección y el respeto irrestricto de los derechos” de los menores de edad.

¿En qué impactará esto en la vida cotidiana de los guanajuatenses? ¿Será que a partir de este momento dejará de decirles a los padres de familia que sus hijas desaparecidas escaparon con los novios y pondrá a los ministerios públicos a investigar? ¿Por fin atenderá de manera decidida la violencia sexual en contra de niñas que provoca que se conviertan en madres a temprana edad?

¿Querrá decir que se trabajará en una estrategia efectiva de seguridad para evitar que más jóvenes sean víctimas colaterales de la lucha del crimen organizado? ¿Por lo menos significa que dejarán de obstaculizar las investigaciones que la propia SIPINNA y otras dependencias federales realizan para esclarecer los derechos de las víctimas de la Ciudad de los Niños?

¿Será que por fin habrá detenidos por este caso y se dejará de proteger al cura Pedro Gutiérrez Farías?

En concreto, ¿a qué se refiere el secretario Gustavo Rodríguez Junquera? ¿O solo se trata de tomarse la foto y que el mundo ruede?

Con todas las negligencias cometidas al amparo del programa Escudo, el repunte brutal de la violencia que ha cuadruplicado los asesinatos del 2012 al 2017, así como corporaciones penetradas por el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, obtuvo el premio internacional “Triple Arco” que otorga Calea.

Según presumieron los aparatos de comunicación del secretario Alvar Cabeza de Vaca, la Policía Estatal de Guanajuato, logró su acreditación tras cumplir con más de 180 estándares que ayudan en la profesionalización de la Policía Estatal para brindar un mejor servicio de seguridad a la sociedad.

La misma policía que recientemente tomó en sus manos la seguridad de cuatro municipios, en franca crisis dentro de sus corporaciones municipales. Entre estos se encuentra Salamanca donde los ataques violentos con la penetración del crimen organizado han puesto en jaque a las corporaciones.

Una buena reflexión sería la aplicación práctica de estas certificaciones, que no terminan de convencer pues los únicos que las celebran son precisamente los burócratas. El ciudadano común no palpa los laureles de una estructura de gobierno que, pese a todo, no pisa la realidad.

*Con la colaboración especial de Alfonsina Ávila, Carmen Pizano y Kennia Velázquez