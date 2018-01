Off the record 4 de enero 2018

Las circunstancias que llevaron a Claudia Barrera Rangel a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato dejaron expuesta la intervención del gobernador, Miguel Márquez Márquez, en la decisión que tendría que haber sido tomada abiertamente por los 21 magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

En medio de los señalamientos por la intervención directa de Márquez en la renovación de la presidencia del Poder Judicial, la nueva titular prometió, en el discurso, mayor transparencia de la institución.

Reconoció que el talón de Aquiles es la capacitación a los jueces para que puedan tratar los asuntos penales, civiles, mercantiles, familiares con la oralidad.

Intuyendo que el cuestionamiento obligado luego de rendir protesta sería la mano que metió Márquez en un Poder que debía ser autónomo e independiente, la instrucción que llegó desde el área de comunicación social fue que la presidenta solo respondería a cuatro cuestionamientos de la prensa.

Ya en la entrevista Barrera respondió un poco más de cuatro cuestionamientos, pero el llamado para concluir con las preguntas no se escapó al personal de comunicación social.

El discurso con la transparencia de bandera se cayó a los pocos minutos de haber sido pronunciado, ahora el reto mayor que tiene la amiga de Rafael Barba, el compadre de Márquez, es demostrar que la conducción del Poder Judicial será autónomo e independiente.

Pasmo en PRI y PAN, sin convocatoria ni candidato

Las convocatorias para la candidatura a la gubernatura, en lo que respecta al PRI al PAN, están sumidas en el suspenso.

No es para menos. En ambos partidos, sus principales pretendientes definen sus destinos litigándolo directamente en las cúpulas nacionales, dentro de negociaciones que los han sumergido en toda clase de regateos de rentabilidad política.

Diego Sinhue Rodríguez está en un escenario no esperado. Seguro se sentía de la candidatura por el PAN a inicios del 2017, y en inicio del 2018 sigue esperando una señal certera por parte de la dirigencia y particularmente de Ricardo Anaya, quien ha dejado en claro que una designación s u favor tendría que estar justificada en la cantidad de votos que aportaría.

No sólo eso. Las presiones del grupo de enfrente encabezado principalmente por el senador Fernando Torres Graciano, de incluir una cláusula de selección por evaluación de perfiles, hace todavía más engorrosa la situación.

Gerardo Sánchez García está decidido a mantenerse en su macho. La convocatoria del PRI también está atorada, pues el senador no está dispuesto a bajarse y aunque lo hiciera, no sería gratuito. Los jaloneos para tratar de dominar todas las posiciones locales es parte de lo que se vive en el tricolor, sin que el exlíder de la CNC quite el dedo del renglón.

Expectante se mantiene José Luis Romero Hicks, sobre quien se enfocan las especulaciones, trascendidos y demás radio pasillos que lo señalan como candidato. Información extraoficial abunda, pero certeza no.

PAN y PRI siguen metidos en un pasmo que bien podría ser calculado. No se sabe. Lo cierto es que las cúpulas dominan en ambos frentes y la única certeza es que estas requieren la mayor cantidad de votos posibles. Las primeras opciones representadas por Diego y Gerardo, parecen no brindar la seguridad solicitada.

*Con la colaboración especial de Carmen Pizano