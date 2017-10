Oliva razona su abstención en el Consejo Político del PAN: “designación atenta contra la democracia”

León, Gto. El exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez razonó su decisión para abstenerse de aprobar que sea la designación el método mediante el cual se decida quién será el próximo candidato del PAN a la gubernatura.

Esto durante la sesión del Consejo Político Estatal blanquiazul que se celebró la tarde de este viernes con el objetivo de realizar el acta que será enviada a la Comisión Permanente para informar sobre la inclinación por la designación. En esta sesión, finalmente este método fue aprobado por mayoría y 17 abstenciones, incluyendo la del exgobernador.

Oliva Ramírez manifestó que se trató de una decisión “unilateral” que afecta la vida democrática del partido, justo cuando se encuentra en una coyuntura estatal y nacional en la que es indispensable que todos estén unidos para obtener resultados positivos en la elección del 2018.

“La forma unilateral y sorpresiva con la que se aprobó el método de selección a candidato del PAN al gobernador del estado, sin duda pasó sobre la autoridad del Consejo Estatal y canceló el diálogo en esta etapa de la vida institucional del partido, de frente a una elección estatal y nacional que cada día se vuelve más competitiva y requiere de todos los activos del partido”, reclamó.

El exgobernador dijo que el PAN de Guanajuato debe aprender de lo que ocurre a nivel nacional y no fracturarse aunque la designación ya sea una decisión tomada y no favorezca a la unidad ni a la democracia. Agregó que espera que en las próximas determinaciones para elegir a candidatos a las alcaldías, diputaciones y posiciones en el Senado, no se atente al consenso y se opte por una metodología más objetiva.

La asistencia a esta sesión del Consejo Político Estatal fue escasa, contando con apenas 66 consejeros y registrando la inasistencia de algunos como Libia Denisse García Muñoz Ledo, Héctor López Santillana, Éctor Jaime Ramírez Barba, Miguel Ángel Salim y Fernando Torres Graciano.

Fue durante la pasada sesión del Consejo Político Estatal cuando se solicitó, por parte de un grupo de consejeros políticos allegados al grupo oficial que encabeza Miguel Márquez y que parece tener la intención de promover a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuando se solicitó -sin estar en la orden del día- que se votara el método para la determinación sobre el candidato a la gubernatura.