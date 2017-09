Optan en Aguascalientes por el Sispem; ‘podría complementar a Programa Escudo en Guanajuato’: Urrutia

Aguascalientes, Ags. En medio de la escalada delincuencial que vive el país, diversos gobiernos locales han emprendido la contratación de sendos sistemas informáticos, que les permitan prevenirla y atacarla. Entre estas se encuentra el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (Sispem), que de acuerdo a sus promotores, es superior a los sistemas implementados hasta hoy.

Se trata del esquema de monitoreo que provocó polémica en Guanajuato, tras la primera adquisición que se realizó en León durante la administración de Ricardo Sheffield Padilla en el año 2010, pero que al pasar de los años quedó inutilizado.

Fue en 2012, que la apuesta del gobierno de Miguel Márquez se inclinó por la implementación del Programa Escudo que impera hasta nuestros días, pese a ser cuestionado por su costo inicial de 2 mil 700 millones de pesos a través de la empresa Seguritech, sin lograr contener los niveles de violencia que para este mes, ya supera las mil víctimas de asesinato.

De acuerdo con diversos especialistas, el problema con la implementación es la falta de una coordinación entre las corporaciones policiales, pues aunque se monitorea todo el estado, no ha logrado facilitar la reacción para atender los reportes.

En ese contexto, el gobierno municipal de Aguascalientes optó por la implementación del Sispem. Una acción que fue aplaudida incluso por el fiscal aguascalentense, René Urrutia de la Vega, quien hasta hace menos de un año, era subordinado del principal promotor del Programa Escudo: el Procurador General de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

De acuerdo con Urrutia, el Sispem no debe competir con sistemas como el de Escudo, sino que son “complementarios”.

Ayer, en el palacio del gobierno de Aguascalientes, los municipios de Jesús María y Aguascalientes firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado en materia de seguridad pública, con el gobernador Martín Orozco como testigo de honor.

Estuvo presente el síndico leonés Carlos Medina Plascencia, como representante legal de VENS Consultores, empresa que desarrolla el Sispem. Este procesa en tiempo real la información de una base única de datos, concatenando los criterios entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Fiscalía General de Aguascalientes y el gobierno estatal bajo un sistema de biométricos, reconocimiento facial y huellas digitales con el que se detecta la reincidencia.

El modelo utiliza la tecnología de una plataforma, con la que los policías podrán consultar en cuestión de minutos el registro de los detenidos y verificarán si han cometido un delito o falta administrativa, además de registro de multas de tránsito y control de pensiones.

Para implementar el Sispem, el municipio de Aguascalientes invirtió 2 millones de pesos y se aplicará en la zona metropolitana del estado.

El gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que es importante el tema de la prevención, seguridad pública y la coordinación con la Fiscalía en la investigación.

Destacó que el policía requiere información precisa, y que no esté dispersa en tantas corporaciones y dependencias. Por ello, adelantó que buscarán invertir para que el Sispem se aplique en Aguascalientes y dotar de tecnología al C5 estatal.

Rene Urrutia de la Vega, Fiscal General de Justicia de Aguascalientes, destacó que con la celebración del convenio se formaliza la operación estratégica de la Agencia del Ministerio Público especializado, que estará ubicado en el C4 del municipio de Aguascalientes.

El Fiscal enfatizó que el sistema optimizará los resultados en materia de investigación y mejorará el servicio que actualmente se presta, agilizando los procedimientos para la situación jurídica de los imputados.

Manifestó que contar con un registro técnico de los detenidos por la corporación municipal de policía, en coordinación con la Fiscalía General, permitirá aportarles a los jueces la información adecuada para que se pueda tener una resolución satisfactoria en el tema de la reincidencia y habitualidad de los detenidos.

La alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel destacó la firma del convenio e indicó que, con el inicio del Sispem en el municipio, se pone a la vanguardia a la zona metropolitana de Aguascalientes, al conectar la información con otras ciudades como Jesús María.

Agregó que la modernización de la Secretaría de Seguridad Pública unifica criterios con otros órdenes de gobierno, por lo que estás acciones impactan en la procuración de justicia y el seguimiento de los delitos.

Teresa Jiménez añadió que aparte de la implementación del sistema, se le incrementó en un ocho por ciento el sueldo a los policías, además se implementó el programa de bonos para el ‘Elemento del mes’; se firmaron convenios para que los policías puedan estudiar una licenciatura y se les entregaron nuevos uniformes. La corporación renovó su padrón vehicular con lo que se destinaron 29 millones de pesos.

El gobernador de Aguascalientes señaló que la prioridad para el estado, así como los municipios de Aguascalientes y Jesús María, es invertir en tecnología que frene la delincuencia.

“Para unir esta tecnología que acaban de recibir a la que nosotros vamos a adquirir en el C5, para complementar y hacer un frente común contra la delincuencia, que es lo que nos exige la sociedad. No escatimemos recursos para la seguridad pública, pues no es un gasto, es una inversión”, manifestó.

Martín Orozco adelantó que buscarán presentar una propuesta al Poder Legislativo para que se reforme el Código Penal y con ello, se regule el comercio de los artículos robados en casas de empeño, ‘chatarreras’, tianguis y otros centros.

En entrevista, René Urrutia de la Vega, quien hasta el mes de marzo se desempeñó como subprocurador de Justicia de la Región “C” en Guanajuato, reconoció que el programa Escudo, puede ser complementado por el Sispem.

“No me corresponde opinar de otra entidad federativa (…) No son incompatibles, no se excluyen, son cosas diferentes, son cosas que más bien y lo dijo el señor gobernador (Martín Orozco) hace un momento, cuando este el C5 aquí implementado con la tecnología, que se están adquiriendo para que opere y se complementa con (el sistema). Todo puede sumar, para que los resultados se den”.