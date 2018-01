Pago para que no me pegues

Para poder entender el tema de hoy en día, más relevante, tenemos que remontarnos al año 1951, cuando a instancias del entonces hombre más importante en los medios de comunicación, el Coronel José García Valseca, dueño de la cadena de periodística de Los Soles, el presidente de la República, Miguel Alemán, establece el 7 de junio como el día de “la libertad de prensa”.

Es la fecha en que celebra la relación perversa “gobierno-medios”, es decir, entre el poder y los canales de comunicación masivos.

En 1976, el presidente Luis Echeverría le añadiría un ingrediente más a esta perversa celebración: el Premio Nacional de Periodismo, a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica, son aquellos, “los más destacados”, a quienes el gobierno elige y premia por su labor de comunicación de la verdad.

Todo marchaba según los cánones no escritos, los acuerdos tácitos, hasta que, durante la celebración del año 1982; durante la ceremonia de premiación, Francisco Martínez de La Vega, osó hacer un reclamo al presidente López Portillo que sentó precedente, condenando el retiro de la publicidad gubernamental contra la revista Proceso, tachando este acto como “represalia” por la actitud crítica hacia el gobierno.

Sentó la base de lo que él calificó como un acto de censura gubernamental, vía la asignación del presupuesto de publicidad; al decir -“…cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de alguna autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible”-.

La respuesta del entonces presidente López Portillo es ya de estudio indispensable en libros de texto y tesis doctoral. No evadió la respuesta, no se guardó las formas, sin más dijo –“¿Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional, tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga?…Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. ¿Te pago para que me pegues? ¡Pues no faltaba más!… ¿Debe el Estado, que tantas actividades subsidia, subsidiar también la oposición sistemática fuera de los Partidos Políticos, gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro?”-.

El otro hecho sustancial fue en el año 2002, cuando Vicente Fox canceló esta celebración, mas no así el uso y asignación discrecional de la partida de publicidad a los medios.

Hoy en día y en medio del escándalo mediático puesto sobre la mesa, nuevamente, por la publicación del New York Times, tenemos que decir que no es un fenómeno exclusivo de México. Existen, a grandes rasgos, dos bloques: el primero donde la prensa es acosada, presionada sutil o grotescamente, como en Estados Unidos, México, UK, etc. O el grupo donde se “le dicta” a la prensa, Venezuela, Rusia, China, Cuba, etc.

Pablo Hiriat, en su columna del Financiero, apunta correctamente esa asignación de los recursos para publicitarse como gobierno y la supuesta relación que tendrían éstos en dictar columnas, editoriales y noticias. Menciona el ejemplo del financiamiento a los partidos políticos, que no significa cooptación de éstos.

Es verdad que la asignación de los recursos públicos que hace el gobierno, tanto federal como estatales (vemos el caso del gobierno de Guanajuato) y municipales (León y demás ciudades), son sin tener parámetros de medición o reglamentación alguna, en base a la participación de mercado, rating, tiraje-circulación efectiva, presencia, etc. Se asignan a discreción del titular del área con fines netamente promocionales.

Sin embargo, esto no puede estar ligado a la presunción de que por esta condición de operación, “el que paga manda y no se le puede pegar”. Para ejemplos muchos, está “El Universal” en México, el mismo New York Times en Estados Unidos, o El País en España. Ellos con historias diferentes, pero la misma necesidad de efectivo para sobrevivir y sin comprometer sus líneas editoriales.

No podemos dejar asustarnos con el petate del muerto.

Correo electrónico: japons3@hotmail.com

Twitter: @fitopons3